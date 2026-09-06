Георги Господинов за наградения си роман: Той е за светлината срещу черната дупка на смъртта

„Ние виждаме успеха, но не виждаме всички откази и провали, които стоят зад гърба на един успех. Сетих се сега, че тази книга, „Градинарят и смъртта", която отново Мари Врина преведе, всъщност излиза след 25 години от първия роман, който преведе Мари Врина. Тоест четвърт век стои зад тази книга и трябва да кажа, че имаше години, в които и двамата с Мари Врина бяхме леко отчаяни, защото дори не получавахме, дори не си правеха труда да ни отказват от френските издателства, просто тишина", каза писателят Георги Господинов по bTV повод френската награда "Жан Моне", с която бе удостоена книгата му.

„В такива трудни моменти, както и след „Букър", се зарадваха страшно много хора и това беше като тяхно щастие. Това е, за този, който не го е минавал, да кажа, дълъг път с много провали. И щастието е наистина кратко, но когато е споделено щастие, е най-хубаво", каза Господинов.

Председателят на журито определя романа като книга на светлината срещу черната дупка на смъртта.

„Смъртта е наистина черна дупка, която няма история. Тя поглъща всички истории. Както баща ми казваше: „Няма страшно", така и тази книга да казва на читателя: „Няма страшно", казва писателят.

На въпрос откъде идва светлината, Господинов отговаря:

„От това, че изпращаш този близък човек до вратата и държиш ръката му. В това има много светлина. В това има много утешение. Рано или късно всеки става експерт на това. За съжаление. Но исках да кажа, че не е страшно."

Писателят коментира и ситуацията, в която се намира Европа, за която преди години Жан Моне се е борил.

„Ще го кажа с фраза от „Физика на тъгата". Това са две прости думи, граматически неправилни. Аз сме. Точно сега. Затова се радвам на тази награда, че идва сега и, че е на името на един от бащите на съвременната Европа. Защото тъкмо днес, сякаш всички или част от нас са се настроили да атакуват Европа, не виждайки, че по този начин атакуват себе си. Защото ние сме част от Европа", казва Георги Господинов.