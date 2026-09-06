Сидни Суини се появява на филмовия фестивал във Венеция в „гола" рокля (снимка)

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28-годишната холивудска звезда Сидни Суини, известна с ролята си в телевизионния сериал „Еуфория", стана тема на разговорите във Венеция, след като се появи на вечерята на Armani Beauty по време на 81-ия филмов фестивал.

Актрисата избра провокативна визия, избирайки винтидж рокля на Giorgio Armani от колекцията от 2000 г.

Знаменитостта напълно се отказа от бельото, избирайки прозрачна мрежеста материя, бродирана с блестящи пайети. Бижутата Chopard завършиха тази смела поява.

Сидни Суини на частното парти на Armani Beauty Снимка: Instagram/sydney_sweeney

На частното събитие актрисата беше придружена от приятеля си, 45-годишния музикален продуцент Скутър Браун. Двойката не криеше привързаността си: влюбените постоянно се държаха за ръце, а веднъж Суини трогателно оправи косата на любимия си.

Връзката на звездната двойка бързо набира скорост. По време на скорошна почивка в Австралия те пресъздадоха емблематичната сцена от филма „Титаник" на разходка с лодка.

Знаменитостите се запознаха на сватбата на Джеф Безос в Италия и въпреки 16-годишната им разлика във възрастта романът им се развива с главоломна скорост.