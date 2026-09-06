Вагнеровият фестивал на Софийската опера през 2027 с премиера на десета опера

Музикалният форум е сред най-разпознаваемите оперни

събития в Източна Европа и рядък пример за това как една

културна инициатива може постепенно да се превърне в

международна визитна картичка на цял град.

Организиран от Софийската опера и балет, фестивалът е

неразривно свързан с името на нейния дългогодишен директор

Пламен Карталов — режисьорът, който превърна Вагнер в една от емблемите на българския оперен театър.

Днес проектът вече не може да бъде описан само като фестивал.

Той е цялостна Вагнерова линия в репертоара на Софийската опера, изграждана повече от десетилетие. Девет заглавия са реализирани, а десетото „Нюрнбергските майстори певци" предстои.

Програма 2027:

28, 30 май и 3 юли премиера на „Нюрнбергските майстори певци"

във версия за Миланската Скала от 1889 г. подготвена от Джакомо

Пучини.

26 юни – 1 юли „Пръстенът на нибелунга": 26 юни „Рейнско злато",

27 юни „Валкюра", 29 юни „Зигфрид", 1 юли „Залезът на боговете".

Историята:

За 200-годишнината от рождението на Рихард Вагнер през 2013 г.

Карталов избира да я отбележи по най-амбициозния възможен

начин — с поставянето на цялата тетралогия „Пръстенът на

нибелунга". Проектът е замислен не като еднократна продукция, а

като четиригодишен процес:

2010 г. — „Рейнско злато"

2011 г. — „Валкюра"

2012 г. — „Зигфрид"

2013 г. — „Залезът на боговете"

Първият Вагнеров фестивал на Софийската опера е от 22 до 29 юни 2013 г. След „Пръстена на нибелунга" Софийската опера постепенно разширява Вагнеровия си репертоар. Към четирите части на „Пръстена" се добавят:

„Тристан и Изолда" – 26.02.2015

„Парсифал" – 4.07.2017

„Летящият холандец" – 8.07.2022

Следващата голяма годишнина на Рихард Вагнер през 2023 г. беше отбелязана с изцяло нова продукция на тетралогията „Пръстенът на нибелунга", както и с грандиозен Вагнеров фестивал от 8 до 30 юли, представящ всички седем заглавия от репертоара на Операта.

В Софийската опера бяха добавени още две творби:

„Лоенгрин" – 13.06.2024

„Танхойзер" – 26.06.2025

Така днес Вагнеровият репертоар включва девет заглавия.

Предстои голяма крачка – „Нюрнбергските майстори певци" – едно от най-мащабните произведения на Вагнер. Подготовката изисква огромен певчески състав, сложна оркестрова партитура и

значителен сценичен ресурс. Именно затова спектакълът е

планиран като дългосрочен проект.

Но тази постановка има и още една необичайна особеност.

Пучини и „Майстерзингерите" в Ла Скала

Софийската опера ще се обърне към историческата италианска

версия на „Нюрнбергските майстори певци", подготвена от

младия Джакомо Пучини за премиерата на произведението в

Миланската Ла Скала през 1889г.

В края на XIX век издателят Рикорди придобива правата за

изпълнение на Вагнер в Италия и за първата постановка на

„Майстерзингерите" в Ла Скала възлага на младия Пучини да

подготви италианското издание. Пучини прави необходимите

съкращения и адаптации, включително преработки на някои арии.

Оркестрацията е поверена на Франко Фачо, който е свързан с

Байройтската традиция.

Премиерата в Милано се състои на 26 декември 1889 г. —

исторически момент, с който Вагнер окончателно навлиза в

репертоара на Ла Скала. Така бъдещата Софийска постановка ще направи своеобразен мост между три културни столици и три различни епохи: Байройт на Вагнер, Милано на Пучини и съвременна София.

Именно тази подробност придава на десетото заглавие особена

концептуална стойност. То не е просто поредната опера на Вагнер в София, а връщане към конкретна глава от историята на

европейското музикално наследство.

ПУБЛИКАТА:

С времето Вагнеровият фестивал започва да привлича публика

отвъд България. Сред международните посетители са почитатели на Вагнер от

Германия, Австрия, Италия, Великобритания, Исландия,

Австралия, Китай и САЩ.

Тук се появява един от най-важните признаци за превръщането на фестивала в бранд: хората започват да пътуват до София заради самия Вагнеров проект.

Това е качествено различно от традиционната фестивална публика.

При обикновено културно събитие зрителят избира между

предложенията в града. При специализирания фестивал той може да избере самия град заради събитието. София постепенно влиза

именно в тази категория.

Паралелно с това Софийската опера представя Вагнеровите си

спектакли и извън България. Гастролите в Германия, Русия,

Словения, Хърватия, Италия, Северна Македония допринасят за

международното позициониране на театъра с устойчив Вагнеров

репертоар.

Така се оформя двупосочен модел: чуждестранната публика идва

в София, а Софийската опера изнася своя Вагнер извън София.

Вагнеровият репертоар не може да бъде изграден за един сезон.

Необходим е натрупан опит — певчески, диригентски, оркестров,

режисьорски и технически. Всяка следваща постановка стъпва

върху знанията, натрупани от предишната. Така се създава не

просто спектакъл, а школа.

От „Пръстена на нибелунга" до „Нюрнбергските майстори певци" това е история не просто за Вагнер. Това е история за това как еднаопера изгражда школа, как една школа изгражда репертоар, как репертоарът изгражда публика, а публиката — международна репутация.