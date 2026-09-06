Вагнеровият фестивал на Софийската опера през 2027 с премиера на десета опера

Музикалният форум е сред най-разпознаваемите оперни
събития в Източна Европа и рядък пример за това как една
културна инициатива може постепенно да се превърне в
международна визитна картичка на цял град.
Организиран от Софийската опера и балет, фестивалът е
неразривно свързан с името на нейния дългогодишен директор
Пламен Карталов — режисьорът, който превърна Вагнер в една от емблемите на българския оперен театър.
Днес проектът вече не може да бъде описан само като фестивал.
Той е цялостна Вагнерова линия в репертоара на Софийската опера, изграждана повече от десетилетие. Девет заглавия са реализирани, а десетото „Нюрнбергските майстори певци" предстои.
Програма 2027:
28, 30 май и 3 юли премиера на „Нюрнбергските майстори певци"
във версия за Миланската Скала от 1889 г. подготвена от Джакомо
Пучини.
26 юни – 1 юли „Пръстенът на нибелунга": 26 юни „Рейнско злато",
27 юни „Валкюра", 29 юни „Зигфрид", 1 юли „Залезът на боговете".
Историята:
За 200-годишнината от рождението на Рихард Вагнер през 2013 г.
Карталов избира да я отбележи по най-амбициозния възможен
начин — с поставянето на цялата тетралогия „Пръстенът на
нибелунга". Проектът е замислен не като еднократна продукция, а
като четиригодишен процес:
2010 г. — „Рейнско злато"
2011 г. — „Валкюра"
2012 г. — „Зигфрид"
2013 г. — „Залезът на боговете"
Първият Вагнеров фестивал на Софийската опера е от 22 до 29 юни 2013 г. След „Пръстена на нибелунга" Софийската опера постепенно разширява Вагнеровия си репертоар. Към четирите части на „Пръстена" се добавят:
„Тристан и Изолда" – 26.02.2015
„Парсифал" – 4.07.2017
„Летящият холандец" – 8.07.2022
Следващата голяма годишнина на Рихард Вагнер през 2023 г. беше отбелязана с изцяло нова продукция на тетралогията „Пръстенът на нибелунга", както и с грандиозен Вагнеров фестивал от 8 до 30 юли, представящ всички седем заглавия от репертоара на Операта.
В Софийската опера бяха добавени още две творби:
„Лоенгрин" – 13.06.2024
„Танхойзер" – 26.06.2025
Така днес Вагнеровият репертоар включва девет заглавия.
Предстои голяма крачка – „Нюрнбергските майстори певци" – едно от най-мащабните произведения на Вагнер. Подготовката изисква огромен певчески състав, сложна оркестрова партитура и
значителен сценичен ресурс. Именно затова спектакълът е
планиран като дългосрочен проект.
Но тази постановка има и още една необичайна особеност.
Пучини и „Майстерзингерите" в Ла Скала
Софийската опера ще се обърне към историческата италианска
версия на „Нюрнбергските майстори певци", подготвена от
младия Джакомо Пучини за премиерата на произведението в
Миланската Ла Скала през 1889г.
В края на XIX век издателят Рикорди придобива правата за
изпълнение на Вагнер в Италия и за първата постановка на
„Майстерзингерите" в Ла Скала възлага на младия Пучини да
подготви италианското издание. Пучини прави необходимите
съкращения и адаптации, включително преработки на някои арии.
Оркестрацията е поверена на Франко Фачо, който е свързан с
Байройтската традиция.
Премиерата в Милано се състои на 26 декември 1889 г. —
исторически момент, с който Вагнер окончателно навлиза в
репертоара на Ла Скала. Така бъдещата Софийска постановка ще направи своеобразен мост между три културни столици и три различни епохи: Байройт на Вагнер, Милано на Пучини и съвременна София.
Именно тази подробност придава на десетото заглавие особена
концептуална стойност. То не е просто поредната опера на Вагнер в София, а връщане към конкретна глава от историята на
европейското музикално наследство.
ПУБЛИКАТА:
С времето Вагнеровият фестивал започва да привлича публика
отвъд България. Сред международните посетители са почитатели на Вагнер от
Германия, Австрия, Италия, Великобритания, Исландия,
Австралия, Китай и САЩ.
Тук се появява един от най-важните признаци за превръщането на фестивала в бранд: хората започват да пътуват до София заради самия Вагнеров проект.
Това е качествено различно от традиционната фестивална публика.
При обикновено културно събитие зрителят избира между
предложенията в града. При специализирания фестивал той може да избере самия град заради събитието. София постепенно влиза
именно в тази категория.
Паралелно с това Софийската опера представя Вагнеровите си
спектакли и извън България. Гастролите в Германия, Русия,
Словения, Хърватия, Италия, Северна Македония допринасят за
международното позициониране на театъра с устойчив Вагнеров
репертоар.
Така се оформя двупосочен модел: чуждестранната публика идва
в София, а Софийската опера изнася своя Вагнер извън София.
Вагнеровият репертоар не може да бъде изграден за един сезон.
Необходим е натрупан опит — певчески, диригентски, оркестров,
режисьорски и технически. Всяка следваща постановка стъпва
върху знанията, натрупани от предишната. Така се създава не
просто спектакъл, а школа.
От „Пръстена на нибелунга" до „Нюрнбергските майстори певци" това е история не просто за Вагнер. Това е история за това как еднаопера изгражда школа, как една школа изгражда репертоар, как репертоарът изгражда публика, а публиката — международна репутация.