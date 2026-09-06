Натали Портман стана майка за трети път на 45 г.

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Носителката на "Оскар" Натали Портман стана майка за трети път на 45 години. Бебето е първото с нейния партньор Танги Дестабъл, съобщава източник пред People.

Актрисата вече има син Алеф и дъщеря Амалия от бившия си съпруг Бенджамин Милепие. Тя описа третата си бременност като спокойна и изпълнена с благодарност.

45-годишната актриса посрещна третото си бебе в Париж миналия месец, съобщава източник пред PEOPLE.

Новороденото се присъединява към по-големите деца на Портман, 15-годишния син Алеф и 9-годишната дъщеря Амалия, които тя споделя с бившия си съпруг, режисьор-хореограф Бенджамин Милепие.

Носителката на "Оскар" за главна женска роля в "Черния лебед" разкри за бременноста си през април.

„Танги и аз сме много развълнувани", каза тя пред изданието. „Просто съм много благодарна. Знам, че е такава привилегия и чудо."

В интервюто звездата сподели, че е изпитвала по-дълбоко чувство на благодарност по време на бременността си. Портман каза, че бременността ѝ е по-скоро „спокойно" преживяване този път, добавяйки, че цени всеки момент.

„Има благодарност, която, когато си млад, не е задължително да схващаш", каза тя. „И има спокойствие и познаване на себе си: с кого искам да прекарвам време, каква енергия искам около себе си, което прави преживяването толкова красиво всеки ден. И знаейки, че това вероятно е последният път, ценя всеки момент."

По това време Портман сподели, че плува и прави гиротоника, за да „поддържа сила" и прекарва много време с децата си, „което винаги е най-хубавото".

Звездата на Gallerist наскоро завърши няколко проекта и се фокусира върху семейството си. Тя каза, че е особено щастлива да прекара бременността си в Париж, споделяйки, че е имало „красиво пролетно време", на което да се наслаждава.

„Имаше прекрасно пролетно време. Беше невероятно просто да се разхождам в невероятните паркове тук и да гледам изкуство. Просто обичайните неща, които правиш, когато не работиш!"

Тя шеговито продължи: „Във Франция считат, че бременността е в срок от 41 седмици, а не от 40, така че предполагам, че този път ще имам една допълнителна седмица, за да съм бременна."