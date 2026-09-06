За последно: Салвадор Дали в Перник днес до 22 часа

Близо 30 000 души са посетили изложбата „Салвадор Дали в Двореца на културата - Триумфът на въображението" за четирите месеца, в които тя гостува в Художествената галерия (ХГ) „Любен Гайдаров" в Перник. В събота следобед хора чакаха на опашка, за да си купят билети. В неделя експозицията може да бъде разгледана за последно, като галерията ще работи с удължено работно време до 22 часа, казва директорът ѝ Галина Декова.

Тя коментира, че изложбата е предизвикала силен интерес още след откриването си през месец април, като особено много посетители е имало през първите месеци и през почивните дни, съобщава БТА.

„Доволни сме от протичането, най-вече успяхме да се справим с човекопотока, което беше предизвикателство", каза Декова. По думите ѝ Община Перник също е оказала съдействие при решаването на организационни въпроси.

Въпреки големия интерес изложбата няма да бъде удължавана. Според Декова четири месеца са пределно дълъг период за подобна експозиция. Галерията има и твърда договорка с германския колекционер Михаел Имхоф произведенията да бъдат върнати в срок.

Експозицията включва над 300 произведения и материали и има образователен характер, като представя живота и творчеството на Салвадор Дали. За задълбоченото ѝ разглеждане са необходими няколко часа, а някои посетители са се връщали по три-четири пъти, за да видят всичко, припомни директорката на ХГ - Перник.

Тя посочи, че изложбата е предизвикала интерес не само към творчеството на Салвадор Дали, но и към Перник. Много от гостите са били впечатлени от Двореца на културата и са проявявали интерес към историята на сградата и града, както и към Подземния минен музей и Минната дирекция. „Много от тях споделят, че буквално изпадат в културен шок, защото не са очаквали тази сграда. Дворецът на културата изключително много впечатлява", каза Декова. Според нея посетителите си тръгват с обогатени познания и добри впечатления.

Последното съпътстващо събитие към изложбата беше днес в 16 часа и е посветено на френските поети и сюрреалисти. В него участват поетесата и преводач Аксиния Михайлова и младежи от Младежкия театър „Мускетарите".

След приключването на експозицията програмата на галерията продължава с изложба на художника Сашо Евтимов, която ще бъде открита на 10 септември. За Деня на града се планира експозиция на Цани Цанев, а през декември се очаква изложба, посветена на Любен Гайдаров, за която се подготвя и каталог.

Галерията работи и по нов мащабен международен проект за следващата година. Обсъжда се възможността в Перник да бъде представена голяма колекция от съвременна живопис от Германия с германски куратор, допълни още Декова.