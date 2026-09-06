Звездните треньори от "Гласът на България" се изумяват от нови талантливи хора на кастингите

Разхубавена се връща Дара от "Евровизия", заяви Иван Лечев по бТВ в компанията на звездните треньори от "Гласът на България" часове преди новият сезон да започне. Тя ни направи по-горди и по-щастливи, допълни го Мария Илиева.

„Винаги, когато постигнеш голям успех, си проличава какъв човек си. Аз винаги съм смятала, че да останеш близо до земята е най-правилното нещо, което можеш да направиш – за себе си, за душата си, за семейството си, за своите фенове. Ти го дължиш на тези хора", каза Дара.

Тя допълни, че спечелването на „Евровизия" носи много голям успех в нашата държава, както и лично на за нея като артист. „Но оттук нататък има много дълъг път и това не е краят".

Мария Илиева заяви, че този сезон е с рекорден брой участници над 2000 кандидати. „Може би защото имахме една малка пауза. Но аз всеки път се изумявам колко много нови и талантливи хора се явяват на кастингите. Нашата мила родина произвежда невероятно музикални хора и много таланти".

„Имаше доста интересни участници. Този сезон ще бъдем свидетели на голямо разнообразие - не само от националности, но и от гласове. Има запомнящи се изненади, които просто не съм очаквала, че ще се случат по време на кастингите. Всички бяхме толкова впечатлени", допълни тя.

MEDI сподели за своето преживяване като човек, чийто път е започнал като участник в предаването. „Връщайки лентата назад преди 14 години, когато се явих в „Гласът на България" като участник, тогава бях едно момче, което нито много можеше, нито много знаеше. Но много си вярвах. Супер парадоксално е. Сега някак си осъзнавам тежестта и отговорността на цялото нещо, с което съм ангажиран. Виждайки надеждата, виждайки способностите на участниците, осъзнавам колко огромно е това предизвикателство за мен. И разликата е огромна".