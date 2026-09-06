ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пожар гори и в опанското село Бял извор

Времето София 28° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23515267 www.24chasa.bg

Звездните треньори от "Гласът на България" се изумяват от нови талантливи хора на кастингите

2052
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Звездното треньори в "Гласът на България".

Разхубавена се връща Дара от "Евровизия",  заяви Иван Лечев по бТВ в компанията на звездните треньори от "Гласът на България" часове преди новият сезон да започне. Тя ни направи по-горди и по-щастливи, допълни го Мария Илиева.

„Винаги, когато постигнеш голям успех, си проличава какъв човек си. Аз винаги съм смятала, че да останеш близо до земята е най-правилното нещо, което можеш да направиш – за себе си, за душата си, за семейството си, за своите фенове. Ти го дължиш на тези хора", каза Дара.

Тя допълни, че спечелването на „Евровизия" носи много голям успех в нашата държава, както и лично на за нея като артист. „Но оттук нататък има много дълъг път и това не е краят".

Мария Илиева заяви, че този сезон е с рекорден брой участници над 2000 кандидати. „Може би защото имахме една малка пауза. Но аз всеки път се изумявам колко много нови и талантливи хора се явяват на кастингите. Нашата мила родина произвежда невероятно музикални хора и много таланти".

„Имаше доста интересни участници. Този сезон ще бъдем свидетели на голямо разнообразие - не само от националности, но и от гласове. Има запомнящи се изненади, които просто не съм очаквала, че ще се случат по време на кастингите. Всички бяхме толкова впечатлени", допълни тя.

MEDI сподели за своето преживяване като човек, чийто път е започнал като участник в предаването. „Връщайки лентата назад преди 14 години, когато се явих в „Гласът на България" като участник, тогава бях едно момче, което нито много можеше, нито много знаеше. Но много си вярвах. Супер парадоксално е. Сега някак си осъзнавам тежестта и отговорността на цялото нещо, с което съм ангажиран. Виждайки надеждата, виждайки способностите на участниците, осъзнавам колко огромно е това предизвикателство за мен. И разликата е огромна".

Звездното треньори в "Гласът на България".

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хайде 37 г. след края на комунизма най-после да спрем да се хапем за Вапцаров, 3 март и т.н.