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https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23515584 www.24chasa.bg

Честит рожден ден на Мария Райчева!

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МАРИЯ РАЙЧЕВА

Всеки има поне една Мария в живота си, но нашата Мария Райчева от отдел “Оживление” е наистина специална. Висока, стройна, с манекенски мерки, тя бързо грабва вниманието. А като типична Дева е и много работлива, организирана, с прекрасно чувство за хумор и винаги носеща добро настроение.

Отлично познава модния бранш и редовно представя актуалните тенденции в гардероба на страниците на вестника. Музиката е най-голямата ѝ лична и професионална страст. Нейните статии и интервюта с популярни български и световни музикални изпълнители се отличават с вълнуващ стил и са сред най-четените и споделяни в медията.

Наздраве, Мария! Бъди щастлива!

МАРИЯ РАЙЧЕВА
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