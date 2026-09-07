По идея на Мирян кацна и колхидският фазан в “Евровизия”

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Сред предложенията за талисман са още делфин, морско

конче и дори черната пантера от Шумен

Какъв ще бъде талисманът за “Евровизия” догодина? Този въпрос все още няма отговор, а в социалните мрежи вървят забавни и креативни дискусии кой ще бъде най-подходящ да представи страната ни пред света.

Досега вече има три официални предложения - гларус, капибара и морски лъв - все идеи, свързани с града домакин Бургас.

Читател на “24 часа” обаче предлага талисманът да бъде колхидският фазан. Според Мирян Мирянов нито капибарата, нито фламингото или гларусът са подходящи.

Колхида е древното царство, разположено по източното крайбрежие на Черно море (днешна Грузия). Според легендите птицата става известна в Европа благодарение на Язон и аргонавтите. Когато те акостират по бреговете на Колхида в търсене на Златното руно, откриват тези красиви цветни птици около устието на река Фазис и пленени от вида им, ги пренасят обратно със себе си в Гърция. Оттам по-късно римляните ги разпространяват из цяла Европа.

Сега обаче чистата форма на птицата се води изчезнала в България, срещат се кръстосани и смесени видове.

Сред предложенията на други читатели на “24 часа” са делфин, морски охлюв, морско конче и дори черната пантера от Шумен. Тази мистерия се превърна в поп-културен феномен и вдъхнови десетки мемета, вицове и дори песни.

Все още има много време до избора на талисман за песенния конкурс, защото тепърва предстои мащабен национален конкурс за творчески идеи. По традиция от предходни години официалният визуален символ се разкрива на по-късен етап от подготовката – обикновено в началото на пролетта.

Ако вие имате други предложения, изпратете ги на [email protected].