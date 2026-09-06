ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Борисов е против ГЕРБ да има кандидат за президент...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23515612 www.24chasa.bg

От 13-годишна преводачката на наградения роман на Георги Господинов се влюбила в езика ни, без да знае къде е България (Обзор)

1024
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Георги Господинов и Мари-Врина Николов спечелиха престижната награда “Жан Моне” СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА

От 13-годишна преводачката на писателя Георги Господинов - Мари-Врина Николов, се влюбила в българския език. Чула го покрай съседите си, качили в колата си двама българи на автостоп. Тогава родителите ѝ приютили за няколко дни младото семейство. Мари-Врина дори не знаела къде се намира България. “Като чух този език, реших, че искам да е мой език. Имам чувството, че намерих една родина в един език”, разказа преводачката в интервю по Би Ти Ви.

Сега заедно с Георги Господинов спечели престижното международно отличие “Жан Моне”, което се присъжда на европейски автори за произведения, написани или преведени на френски език. Наградата е за романа “Градинарят и смъртта”, описан от председателя на журито Жерар дьо Кортанс като: “Книга на светлината срещу черната дупка на смъртта...".

Официалната церемония се провежда ежегодно през ноември във френския град Коняк по време на известния Европейски културен фестивал. Книгата на Господинов е била в конкуренция с романи на съвременни писатели като Джени Ерпенбек, Леа Ипи, Хавиер Серкас, Джоузеф О'Конър, Андреа Баяни.

Георги Господинов и Мари-Врина Николов спечелиха престижната награда “Жан Моне” СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хайде 37 г. след края на комунизма най-после да спрем да се хапем за Вапцаров, 3 март и т.н.