От 13-годишна преводачката на наградения роман на Георги Господинов се влюбила в езика ни, без да знае къде е България (Обзор)

От 13-годишна преводачката на писателя Георги Господинов - Мари-Врина Николов, се влюбила в българския език. Чула го покрай съседите си, качили в колата си двама българи на автостоп. Тогава родителите ѝ приютили за няколко дни младото семейство. Мари-Врина дори не знаела къде се намира България. “Като чух този език, реших, че искам да е мой език. Имам чувството, че намерих една родина в един език”, разказа преводачката в интервю по Би Ти Ви.

Сега заедно с Георги Господинов спечели престижното международно отличие “Жан Моне”, което се присъжда на европейски автори за произведения, написани или преведени на френски език. Наградата е за романа “Градинарят и смъртта”, описан от председателя на журито Жерар дьо Кортанс като: “Книга на светлината срещу черната дупка на смъртта...".

Официалната церемония се провежда ежегодно през ноември във френския град Коняк по време на известния Европейски културен фестивал. Книгата на Господинов е била в конкуренция с романи на съвременни писатели като Джени Ерпенбек, Леа Ипи, Хавиер Серкас, Джоузеф О'Конър, Андреа Баяни.

