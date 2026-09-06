Евтим Милошев: Старото ръководство на НДК отказва да върне парите, ще ги съдим

Получихме писмо от старото ръководство, в което те продължават да твърдят, че заплатите им са редовни. По съдебен път ще потърсим връщането на тези пари.

Това каза министърът на културата Евтим Милошев в предаването "Защо, господин министър" по bTV относно скандала с ръководството на НДК.

"Задачата с НДК не е лесно решима. Там в момента има временно управление и основната задача на това управление е да направи финансов и правен анализ на всичко, което са направили", обясни той.

През юни 2026 г. Евтим Милошев представи данни за финансовото състояние и управлението на „НДК – Конгресен център София". Той заяви, че дружеството има натрупана счетоводна загуба от близо 49 млн. евро, както и че има проблеми с възнагражденията на ръководството.

Особено внимание предизвика информацията за възнаграждението на изпълнителния директор Андрияна Татарова. Според данните, представени от Министерството на културата, през 2025 г. тя е получила общо 200 681,70 евро, което прави средно около 13 680 евро месечно.

Татарова обаче оспори тези числа и заяви, че реалното ѝ месечно възнаграждение е било значително по-ниско. На 13 юли Сметната палата съобщи, че изпраща случая към КОНПИ, след като е влязло в сила решение за конфликт на интереси.

Относно "Евровизия" у нас догодина министърът каза, че действията на правителството и на БНТ по отношение на конкурса са били светкавични.

"БНТ е основният организатор, а още на 1 юли създадохме организационен комитет с решение на Министерски съвет. Той е оглавен от Иво Христов, което показва тежестта на това събитие. Комитетът работи и мисля, че вървим по изключително добър начин", каза министърът.

Той не смята, че е добре фокусът да се поставя върху цените на нощувките, тъй като подобни ексцентрични ситуации имало навсякъде. Според него голямата цел, е да се оползотвори тази културна сцена, която има европейски и световен прочит.

Въпрос е на правилен маркетинг да се оползотвори цялата тази енергия, която я има в неправителствени организации, артисти, читалища, които искат да предложат вкусове, кухня, забележителни обекти и преживявания.

"Надявам се до септември парите за ремонта на покрива на художественото училище в Трявна да бъдат отпуснати и ремонтът да започне", заяви той.

Той обясни закъснението с година на ремонта на изгорелия покрив с обжалването на обществената поръчка от втория в класирането. Обществената поръчка е била обявена, определен е първият в класацията, но през февруари втората фирма е обжалвала. Така е до началото на юли, когато ВАС се произнася позитивно за спечелилия процедурата.

"Смятам, че правото на обжалване е законово право, но когато се злоупотребява, обмисляме в министерството дали ние да обжалваме тези, които спряха процедурата".

Той коментира и протеста пред киноцентъра в Бояна, който е насрочен за 7 септември.

"Това са онаследени проблеми от десетилетия. По отношение на киноцентър "Бояна" - в министерството постъпи писмо от Агенция за приватизационен контрол, в което много подробно е описано, че няма регистрирани нарушения. Другият документ е публичното изявление на собствениците, че нямат намерение да го продават и да променят предназначението му", обясни Милошев.

Министърът каза, че "има огромни търговски интереси" и трябва да правим разлика кога някой е загрижен за нещо и кога има търговски интереси и ги прикрива под загриженост.

"След като има официална позиция на киноцентъра, срещу кое точно се протестира? Те излязоха и казаха, че нито ще продават, нито ще разрушават студиото. Това все пак е частна собственост", обясни той.

За бюджета Милошев каза, че няма министър, който да не се бори за бюджетни средства.

"Когато имам система, която не работи добре, когато има механизми, по които може да изтичат средства, увеличаването на средства не винаги е добре. При всички случаи трябва да говорим за реформи и те да се случат", категоричен бе той.

Според него трябват промени в административната работа, в сроковете, в начина, по който се разходва.

"Най-важното нещо е да имаме стратегия за развитието на българската култура", заключи той.