Холивуд превзема и Несебър заради Христо Стоичков

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Холивуд ще превземе и община Несебър. Това ще стане на 11 септември, петък. След Бургас морското курортно градче ще бъде домакин на снимки за филма “Стоичков - Имало едно време в България”.

В старинния град са планирани и интервюта с холивудските знаменитости Джеймс Франко и Джим Кавийзъл.

За двамата гранде актьори “24 часа” първи информира в съботния си брой. Те влизат в ролите съответно на старши треньора на “Барселона” Йохан Кройф и мениджъра на Христо Стоичков Хосе Мария Мингея.

Всички от актьорския и снимачния екип на филма ще имат възможността да се насладят на красотите и чара на Несебър след напрегнатите 10 дни предимно нощна работа на бургаския стадион “Лазур”.

След кратката пауза през уикенда снимките за филма продължават под пълна пара и през седмицата от понеделник.

На стадион “Лазур”, но вече на дневна светлина екипът от продукцията ще заснеме епизоди от 4 знакови мача с участието на Камата в Примера дивисион.

Стартът ще бъде с “Барса” срещу “Атлетико” (Билбао) от сезон 1991/1992.

Следват срещи на носителя на “Златната топка” и съотборниците му срещу “Валенсия” и “Еспаньол” в каталунското дерби също от втория от общо петте шампионски сезона на българина в Испания.

През него Камата бележи 17 гола и е реализатор №1 на отбора. С 14 попадения го следва Михаел Лаудруп, Хосе Мари Бакеро е с 11.

Снимките на дербито на Каталуня “Барселона” и “Еспаньол” от дебютния сезон на родната футболна звезда в Ла Лига (1990/1991) също са залегнали в кинолентата за Ицж. Те ще са в четвъртък.

Точно в този двубой Стоичков открива головата си сметка през 90-та тодина с екипа на “Барса”, която после набъбва до неизмерими висоти, достижими само за футболисти от сой, с харизма и характер на победител, каквито Камата многократно доказва през годините, че има в изобилие.