Белият дом превърна Тръмп в Зеления фенер, ще пази границата от мигранти (Видео)

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След Супермен и Мандалореца Доналд Тръмп вече пое и нова супергеройска роля – тази на Зеления фенер

Белият дом публикува в X видео, в което американският президент е представен с прочутия зелен пръстен на героя от DC Comics Зеления фенер. Кадрите са очевидно генерирани с изкуствен интелект и показват Тръмп, който с помощта на магическия пръстен изгражда защитна стена на границата, строи американски фабрики и демонстрира внушителна мощ.

Към видеото Белият дом добави и легендарната клетва на Зеления фенер: „В най-светлия ден, в най-тъмната нощ, никакво зло няма да избегне погледа ми... Зеленият фенер!".

Посланието трудно може да бъде по-ясно – Тръмп е представен не просто като президент, а като човек със сили, достатъчни да държи под контрол злото, границата, индустрията и американската военна мощ.

Миналата година Тръмп беше превърнат и в Супермен, а през май тази година – в героя от „Междузвездни войни" Мандалорецът.

Този път обаче летвата е вдигната още по-високо. Вместо просто да спасява Америка, Тръмп получи магически пръстен и суперсили.

А за феновете на Толкин аналогията е неизбежна – още един владетел с пръстен, който вярва, че именно той знае как да използва силата му. Само че този път вместо Мордор имаме Вашингтон, а вместо Средната земя – американската граница.

Критици отбелязват в коментари, че ако тенденцията продължи, следващото видео на Белия дом вероятно ще е Тръмп като Гандалф.