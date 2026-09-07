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https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23517462 www.24chasa.bg

Доли Партън вече има нова звезда на Алеята на славата, вандали надраха старата

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СНИМКА: Ротерс

Звездата на Доли Партън на холивудската Алея на славата вече е заменена с нова, след като оригиналната беше повредена от вандали. Легендарната кънтри певица, която почина на 25 август на 80-годишна възраст, получава своята звезда на Алеята на славата още през 1984 г. Миналата седмица обаче стана ясно, че тя е била надрана.

„Холивудският исторически тръст и Холивудската търговска камара с гордост почитат наследството на Доли Партън със замяната на нейната звезда", се посочва в тяхно съобщение, цитирано от Би Би Си.

От Холивудската търговска камара уточниха, че ремонтът на звездата всъщност е бил планиран още преди вандалската проява. По думите на Ана Мартинес е било необходимо да бъдат отстранени пукнатини по нея.

Междувременно в парка Dollywood, пред параклиса, ще бъде изграден водопад. Идеята е той да създаде „спокойна обстановка, където посетителите могат да спрат, да се замислят и да се насладят на природната красота" на района.

Параклисът ще бъде обновен и с нови витражи, вдъхновени от един от любимите библейски стихове на Партън: „Всичко си има време, време има за всяка работа под небето".

В рамките на програмата за даряване на книги Imagination Library през следващата година в парка ще бъде представен и нов персонаж, наречен Създателя на мечти.

Доли Партън беше погребана до голямата си любов в Нашвил.

СНИМКА: Ротерс

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