Сериалът Widow's Bay получи осем награди "Еми"

Сериалът Widow's Bay грабна осем награди „Еми" за дебютния си сезон вчера на церемония, проведена осем дни преди основното връчване на призовете и телевизионното излъчване, предаде БТА по информация на Асошиейтед прес. „Спешни случаи в Питсбърг" (The Pitt) пък отбеляза силно представяне във втората си година с четири награди. Роб Райнер спечели посмъртно „Еми" за актьорско майсторство почти девет месеца след убийството му.

„Любов в повече в Сейнт Луис" (DTF St. Louis) триумфира с шест награди в категориите за минисериали, като актьорите Дейвид Харбър и Линда Карделини за първи път станаха носители на „Еми".

Widow's Bay – хорър-комедията на Apple TV с Матю Рис в ролята на кмета на малко градче в Нова Англия, който се бори с вековно проклятие – спечели награди в категориите за операторска работа, звук, музика и сценография. Бети Гилпин спечели наградата за най-добра гостуваща актриса в комедия за ролята си в продукцията.

Медицинският сериал на HBO Max „Спешни случаи в Питсбърг" (The Pitt), който проследява един ден от живота на героите — най-номинираният сериал за годината с 25 номинации и настоящ носител на наградата за най-добър драматичен сериал за първия си сезон — спечели 4 награди, включително за протезен грим и за най-добър гостуващ актьор в драматичен сериал за 73-годишния Ърнест Хардън-младши, номиниран за първи път.

Телевизионната академия връчва над 100 награди „Еми", като повечето от тях бяха раздадени този уикенд на две церемонии в театъра „Пийкок" в Лос Анджелис. Преди те бяха известни като Creative Arts Emmys - „Еми" за творчески постижения, но сега са преименувани просто на първите две вечери от 78-ите награди „Еми".