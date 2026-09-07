Дъщерята на Синди Крауфорд: Била съм обладана от духове като дете

Дъщерята на супермодела Синди Крауфорд - Кая Гербер твърди, че като дете е била обладана от духове и дори е била подложена на екзорсизъм. 24-годишната дъщеря актриса разказа, че през целия си живот е усещала присъствието на „сили от отвъдното" и смята, че по необясним начин привлича „същества от други измерения".

Моделът разкрива необичайното си преживяване в The Mitch Churi Chat Show, където си спомня как майка ѝ Синди Крауфорд ѝ дала светена вода преди снимките на „Американска история на ужасите: Двойна история".

„Тя каза: „Не искам да те обладаят." Каза ми, че съм била обладана като дете. Привличам същества от други измерения по много непринуден и спокоен начин", споделя Гербер.

По думите ѝ като дете тя действително е била подложена на екзорсизъм. Самият ритуал обаче бил всичко друго, но не и традиционен.

„Знаеш ли как са правили екзорсизма? Свирили са на диджериду над мен! Така са правили екзорсизма", разказва Кая. Диджериду е древен духов инструмент, традиционно използван от коренното население на Австралия, който обичайно не се свързва с практики за прогонване на духове.

„Това наистина се случи. Никога не съм говорила за това, но наистина се случи. Изцелена съм", категорична е тя.

Странните преживявания, за които Кая говори, се вписват в по-широкия ѝ интерес към духовността и алтернативните практики. Днес тя използва кристали, за да се предпазва от негативна енергия, и практикува кристалотерапия – алтернативна практика, която се основава на идеята, че кристалите могат да подобрят здравето, да намалят стреса и да балансират енергийните полета.

Още през 2021 г. Гербер разказва пред британския Vogue, че карантината заради Covid-19 е променила ежедневието ѝ и я е накарала да отделя повече време за себе си сутрин.

„Обичам да пиша сутрин и обикновено пиша по няколко страници. Обичам да медитирам и да се моля. Мисля, че осъзнати моменти като този наистина са се превърнали в огромна част от сутрешната ми рутина", споделя тя.

Тогава Кая признава и за страстта си към кристалите. „Имам около милион от тях из цялата си спалня" и ги „зареждам" на лунна светлина, особено по време на пълнолуние. „Аз съм си такава странница", казва моделът.

В разговор с Glamour тя допълва, че понякога лежи с кристалите върху себе си или ги поставя на различни места. „Много съм запалена по Фън Шуй и подобни неща. Вероятно не е най-нормалното нещо, на което може да се стане свидетел, но предполагам, че не е чак толкова далеч от истината", споделя Гербер.

Любимият ѝ кристал е розовият кварц. Според нея той носи „много добра енергия" и е нещо, което „всеки трябва да има".

Кая се интересува и от дихателни упражнения. Пред британския Vogue тя разказва, че практикува техниката 4-7-8 – вдишва за четири секунди, задържа за седем и издишва за осем. По думите ѝ това я успокоява, след което преминава към водени медитации.

„Мисля, че всичко, което работи за теб, е невероятно – аз съм човек, който обича да опитва всичко", казва тя.

Сред необичайните ѝ хобита е и писането на фенфикшън. В подкаста Therapuss на Джейк Шейн моделът признава, че пише свои истории, но не ги публикува.

„Толкова е забавно да напишеш нещо, дори и да не го публикуваш – например, аз пиша фенфикшъни и не ги показвам никъде, просто ми харесва", разказва тя.

Кая и по-големият ѝ брат Пресли са израснали в семейство, в което се преплитат две религиозни традиции. Баща им Ранди Гербер е евреин, а майка им Синди Крауфорд е християнка.

„Израснахме, правейки и двете; наричаме Коледа Хрисмука", обяснява Кая. Семейството е отбелязвало както християнски, така и еврейски празници – приготвяли са вечеря за Пасха и са спазвали Йом Кипур.

„Обичам да уча и за двете страни от живота си. Правехме си вечеря за Пасха и Йом Кипур. Обичам да уча всичко това – и да се уча да готвя", допълва тя.

Междувременно Кая Гербер продължава да развива и актьорската си кариера. Тя е сред звездите в новия хитов сериал на Райън Мърфи „The Shards", с което постепенно се утвърждава не само като модел, но и като актриса.