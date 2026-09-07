ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Лудогорец" се раздели с нидерландски вратар

Времето София 28° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23519269 www.24chasa.bg

Крисия потвърди раздялата с Никола Цолов: Заедно взехме това решение

7568
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Историята на Крисия и Никола продължава в отделни писти.

Тя разкри още, че е решила да напусне България и да продължи развитието си в САЩ

Крисия потвърди, че със звездния ни автомобилен състезател Никола Цолов вече не са заедно. Певицата разкри новината пред bTV, като обясни, че двамата са взели решението да продължат по различни пътища заради различия в приоритетите си.

„Заедно взехме това решение. Благодарна съм, защото това, което имахме, беше истинска любов", сподели Крисия. По думите ѝ вероятно моментът за толкова сериозна връзка все още не е настъпил.

Раздялата идва на фона на друга важна промяна в живота на певицата. Крисия разкри, че е решила да напусне България и да продължи развитието си в САЩ, където вижда повече възможности за международна музикална кариера.

Певицата ще направи следващата си голяма крачка отвъд Океана, водена от амбицията да развие таланта си и да се реализира на международната сцена.

Преди заминаването си Крисия ще се срещне с българската публика. На 25 септември 2026 г. тя ще бъде специален гост в спектакъла „ЛЮБОВ – Световни шедьоври" с маестро Йордан Камджалов и Деси Тенекеджиева в Зала 1 на НДК.

Историята на Крисия и Никола продължава в отделни писти.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хайде 37 г. след края на комунизма най-после да спрем да се хапем за Вапцаров, 3 март и т.н.