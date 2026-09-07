Крисия потвърди раздялата с Никола Цолов: Заедно взехме това решение

Тя разкри още, че е решила да напусне България и да продължи развитието си в САЩ

Крисия потвърди, че със звездния ни автомобилен състезател Никола Цолов вече не са заедно. Певицата разкри новината пред bTV, като обясни, че двамата са взели решението да продължат по различни пътища заради различия в приоритетите си.

„Заедно взехме това решение. Благодарна съм, защото това, което имахме, беше истинска любов", сподели Крисия. По думите ѝ вероятно моментът за толкова сериозна връзка все още не е настъпил.

Раздялата идва на фона на друга важна промяна в живота на певицата. Крисия разкри, че е решила да напусне България и да продължи развитието си в САЩ, където вижда повече възможности за международна музикална кариера.

Певицата ще направи следващата си голяма крачка отвъд Океана, водена от амбицията да развие таланта си и да се реализира на международната сцена.

Преди заминаването си Крисия ще се срещне с българската публика. На 25 септември 2026 г. тя ще бъде специален гост в спектакъла „ЛЮБОВ – Световни шедьоври" с маестро Йордан Камджалов и Деси Тенекеджиева в Зала 1 на НДК.