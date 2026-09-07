Христо Мутафчиев претърпя инцидент и отмени своя моноспектакъл в Балчик

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Популярният актьор Христо Мутафчиев претърпя инцидент и отмени своя моноспектакъл "Плач на ангел", съобщи самият той във Фейсбук.

"Скъпи приятели, поради лек неочакван инцидент се наложи да отменя представлението си в Балчик тази вечер. Всичко е наред. Благодаря ви за интереса.Надявам се да се видим в най-скоро време", написа Мутафчиев в социалната мрежа.

Закупените билети подлежат на връщане, като сумите за тях ще бъдат възстановени, съобщиха пък организаторите на фестивама "Виа Понтика" в Балчик.

Събитията на фестивала поставят във фокус творческия и житейския път на Цанев и Тончева, свързани от десетилетия с Балчик, каза артистичният му директор Веселин Ранков.

Фестивалът бе открит на площад „21 септември" на площада пред общината в Балчик на 31 август с ретроспективна изложба, посветена на двамата юбиляри. В същия ден в туристическия културно-информационния център „Мелницата" в Балчик бе прожектиран специален епизод от поредицата „Умно село: Декалог 2024", посветен на Стефан Цанев, и бе представен поетичният сборник „Носете си новите дрехи, момчета! Избрани стихове (1956-2026)".