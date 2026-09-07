Министър взе за своята внучка "Малката принцеса", която обича да чете и измисля истории

Проф. Георги Вълчев посъветва всеки да хване една детска ръка и да я отведе на “Алея на книгата” в София

Първия семеен подарък той откри в шатра №10 на издателство “КнигаТа” и даде оценка “Тук всички четива са много качествени”

“Малката принцеса”, влюбена в книгите, е подаръкът, който избра проф. Георги Вълчев за своята внучка, за да я насърчи да чете.

Министърът на образованието си тръгна от шатра №10 на “Алея на книгата” в София с историята на необикновено интелигентното и задълбочено дете Сара Крю, което само̀ измисля и разказва истории. Убеден, че ще се хареса на внучката му, той ѝ я купи като първи подарък от “Алея на книгата”.

“Малката принцеса” е на британско-американската писателка Франсис Ходжсън Бърнет и е част от поредицата “Златни детски книги” на издателство “КнигаТа”. “Всички четива на това издателство са много качествени”, даде оценката си проф. Вълчев. Министърът на образованието си тръгна от шатра №10 на “Алея на книгата” в София с историята на необикновено интелигентното и задълбочено дете Сара Крю Снимка: Йордан Симеонов

“КнигаТа” очаква своите хиляди почитатели в шатра №10 на бул. “Витоша” в София с разнообразие от заглавия за малки и големи. Нови томчета, бестселъри и любими заглавия, както и специални предложения и изненади са с отстъпка 20%.

Последната книга, която е прочел министърът, е награденият роман на Георги Господинов с престижното международно отличие “Жан Моне” - “Градинарят и смъртта”. “Може би за мен - аз му го казах и на него - това е най-силният му текст. Другите са доста по-аналитични, по-дълбинни, но това е най-искреният, най-силният, най-емоционалният му текст”, сподели пред “24 часа” проф. Вълчев. Издателство “КнигаТа” е разположено в шатра №10 на бул. “Витоша” в София. Всички заглавия са с 20% отстъпка.

Той откри 14-ото издание на “Алея на книгата” в София, което събра пред НДК рекорден брой издателства - над 150. Нека всеки хване по една детска ръчичка и да я отведе до щанда, препоръча проф. Георги Вълчев.

“Не бяха далече времената, когато се чудихме дали мишката няма да изяде книжката. Видя се, че няма да стане. Книгата е част от нашия свят, от изграждането ни като личности и винаги ще бъде такава”, каза министърът. Порф. Георги Вълчев разглежда книгите от издателство “КнигаТа” Снимка: Йордан Симеонов