Крал Чарлз потвърди статута на Хари и Меган като членове на кралското семейство без задължения

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Крал Чарлз Трети е одобрил писмо, с което потвърждава, че принц Хари и съпругата му Меган остават членове на британското кралско семейство, но без официални задължения, съобщиха британски медии.

Според писмото статутът им е сходен с този на частни граждани с търговски и благотворителни интереси. Бъкингамският дворец засега не е коментирал информацията, посочи БТА.

Хари и Меган се завърнаха във Великобритания в края на август, шест години след като се отказаха от кралските си задължения и се преместиха в САЩ.