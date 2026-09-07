Лили Иванова вдигна целия Античен театър в Пловдив, накара хиляди да пеят (Снимки, видео)

Няма друга като нея, категорични са почитателите й
Лили Иванова накара целия Античен театър в Пловдив след всяка нейна песен да става на крака и да я аплодира бурно. В продължение на два часа и половина тя изнесе впечатляващ концерт на древната сцена.
"Няма друга като нея! От години ходя на концертите й - всички са много хубави и всеки път са различни. Редува нови и стари песни, като ги изпълнява с душа и сърце", възторжено коментира Веселина Григорова.
Лично кметът на Пловдив Костадин Димитров беше най-отпред, както и много артисти от Драматичния театър.
Още с излизането на Лили и музикантите на сцената, публиката изригна. На непрестанните скандирания "Лили, Лили", тя отвръщаше с поклон.
Мнозина се питаха как издържа толкова дълго на високи токчета да пее, без да спира.
В средата на концерта примата представи музикантите си, като пред всеки направи дълбок поклон. Когато стигна до Ангел Дюлгеров, каза: "Това е Ачо, който прави всички мои аранжименти и още по-важно – той е от Пловдив". Тук публиката изригна. На няколко пъти примата изрече "Пловдив си е Пловдив!".
"Нарисувай ми, художнико, сълза", "Детелини", "Искам те" бяха част от репертоара й. Имаше и нови песни. При изпълнението на "Щурче" накара целия театър да пее.
На първия бис изпълни "Ветрове", а на втория – "Боянският майстор".
Имаше почитатели, които я следват от град в град и от концерт на концерт.