Лили Иванова вдигна целия Античен театър в Пловдив, накара хиляди да пеят (Снимки, видео)

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Няма друга като нея, категорични са почитателите й

Лили Иванова накара целия Античен театър в Пловдив след всяка нейна песен да става на крака и да я аплодира бурно. В продължение на два часа и половина тя изнесе впечатляващ концерт на древната сцена.

"Няма друга като нея! От години ходя на концертите й - всички са много хубави и всеки път са различни. Редува нови и стари песни, като ги изпълнява с душа и сърце", възторжено коментира Веселина Григорова. Хора от всички възрастни изпълниха до краен предел Античния театър, за да гледат Лили Иванова.

Лично кметът на Пловдив Костадин Димитров беше най-отпред, както и много артисти от Драматичния театър.

Още с излизането на Лили и музикантите на сцената, публиката изригна. На непрестанните скандирания "Лили, Лили", тя отвръщаше с поклон.

Мнозина се питаха как издържа толкова дълго на високи токчета да пее, без да спира.

В средата на концерта примата представи музикантите си, като пред всеки направи дълбок поклон. Когато стигна до Ангел Дюлгеров, каза: "Това е Ачо, който прави всички мои аранжименти и още по-важно – той е от Пловдив". Тук публиката изригна. На няколко пъти примата изрече "Пловдив си е Пловдив!".

"Нарисувай ми, художнико, сълза", "Детелини", "Искам те" бяха част от репертоара й. Имаше и нови песни. При изпълнението на "Щурче" накара целия театър да пее.

На първия бис изпълни "Ветрове", а на втория – "Боянският майстор".