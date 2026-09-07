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Лили Иванова вдигна целия Античен театър в Пловдив, накара хиляди да пеят (Снимки, видео)

Радко Паунов

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Лили Иванова в продължение на два часа и половина събираше аплодисменти в Пловдив. Снимки и видеа: Катрин Гутман

Няма друга като нея, категорични са почитателите й

Лили Иванова накара целия Античен театър в Пловдив след всяка нейна песен да става на крака и да я аплодира бурно. В продължение на два часа и половина тя изнесе впечатляващ концерт на древната сцена.

"Няма друга като нея! От години ходя на концертите й - всички са много хубави и всеки път са различни. Редува нови и стари песни, като ги изпълнява с душа и сърце", възторжено коментира Веселина Григорова. 

Хора от всички възрастни изпълниха до краен предел Античния театър, за да гледат Лили Иванова.
Хора от всички възрастни изпълниха до краен предел Античния театър, за да гледат Лили Иванова.

Лично кметът на Пловдив Костадин Димитров беше най-отпред, както и много артисти от Драматичния театър.

Още с излизането на Лили и музикантите на сцената, публиката изригна. На непрестанните скандирания "Лили, Лили", тя отвръщаше с поклон.

Мнозина се питаха как издържа толкова дълго на високи токчета да пее, без да спира.

В средата на концерта примата представи музикантите си, като пред всеки направи дълбок поклон. Когато стигна до Ангел Дюлгеров, каза: "Това е Ачо, който прави всички мои аранжименти и още по-важно – той е от Пловдив". Тук публиката изригна. На няколко пъти примата изрече "Пловдив си е Пловдив!".

"Нарисувай ми, художнико, сълза", "Детелини", "Искам те" бяха част от репертоара й. Имаше и нови песни. При изпълнението на "Щурче" накара целия театър да пее.

На първия бис изпълни "Ветрове", а на втория – "Боянският майстор".

Имаше почитатели, които я следват от град в град и от концерт на концерт.

Сцената беше украсена с цветя за концерта на Лили Иванова в Пловдив.
Сцената беше украсена с цветя за концерта на Лили Иванова в Пловдив.
Лили Иванова и музикантите й бяха аплодирани продължително в Пловдив.
Лили Иванова и музикантите й бяха аплодирани продължително в Пловдив.
Лили демонстрира голяма уважение към музикантите си.
Лили демонстрира голяма уважение към музикантите си.

Лили Иванова в продължение на два часа и половина събираше аплодисменти в Пловдив. Снимки и видеа: Катрин Гутман
Хора от всички възрастни изпълниха до краен предел Античния театър, за да гледат Лили Иванова.
Сцената беше украсена с цветя за концерта на Лили Иванова в Пловдив.
Лили Иванова и музикантите й бяха аплодирани продължително в Пловдив.
Лили демонстрира голяма уважение към музикантите си.

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