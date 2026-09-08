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Снуп Дог търси да назначи дегустатор на сладолед за 10 000 долара на месец

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Снуп Дог КАДЪР: Инстаграм/snoopdogg

Рапърът Снуп Дог предлага мечтана от мнозина работа - дегустатор на сладолед за 10 000 на месец. 

Обявата е пусната от Dr. Bombay - марката за сладолед на рапъра. Позицията е за три месеца и е отворена за кандидати от цял свят. 

„Вашата мисия? Опитвайте. Пътувайте. Откривайте. Докладвайте на Снуп", се казва в описанието на работата. 

В продължение на три месеца щастливецът, който получи работата, ще пътува по света в търсене на най-добрите и интересни замразени десерти.

Задачите му ще включват да дегустира сладоледи в различни градове, да открива нови вкусове, преди да са станали популярни, да създава съдържание за социалните мрежи и да докладва откритията с екипа на фирмата. 

Компанията посочва, че не търси традиционен, скучен хранителен критик. Вместо това търси човек, който е любопитен към храната, следи културните тенденции, чувства се комфортно в социалните мрежи и умее да превърне една топка сладолед в история.

Създатели на съдържание, любители на храната, маркетолози, студенти, предприемачи, журналисти, готвачи и кандидати с нестандартен професионален опит са насърчени да кандидатстват.

Към работата има и доста сериозен бонус: избраният кандидат ще помогне на Снуп Дог да избере следващия вкус сладолед на марката.

Работата има и лично значение за рапъра.

Според обявата бащата на Снуп е израснал във ферма за млечни крави в Мисисипи, където е приготвял сладолед на ръка. По-късно самият Снуп създава свои семейни спомени около десерта, включително посещения за сладолед със сина си Кордел Броудъс след тренировки.

В крайна сметка Снуп и Кордел превръщат тези спомени в реалност чрез Dr. Bombay.

Марката съчетава кремообразен сладолед със сорбе и неочаквани вкусови комбинации, като компанията описва подхода си като „носталгия, пречупена през нов прочит".

Сега марката търси човек, който да помогне да разбере какво следва.

Изискванията към кандидатие са прости - да говорят английски, да имат паспорт и да са свободни през следващите три месеца.  Владеенето на допълнителни езици е предимство.

Снуп Дог КАДЪР: Инстаграм/snoopdogg
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