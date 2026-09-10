„Панофобия“ от Валентин Славеев ще бъде представена на 17 септември от 19:00 ч. в клуб „Грамофон“

Сред над 300 ръкописа в конкурса за нов български роман, проведен по случай 35-годишнината на издателство „Колибри“, журито единодушно отличи ръкописа на „Панофобия“ от Валентин Славеев. Преди броени дни книгата излезе от печат и предстои да бъде представена в София. Събитието ще се състои на 17 септември (четвъртък) от 19:00 ч. в клуб „Грамофон“. В него ще вземат участие актьорите Ани Пападопулу и Петър Антонов. Модератор ще бъде писателката и сценаристка Яна Борисова. Мултижанровото произведение съчетава романовата форма с поетични фрагменти, психологически експерименти и увлекателен сюжет, разкриващ болезнени и често прикривани от поколения хора теми.

Частна клиника е разработила иновативна програма за психологическа помощ, одобрена и финансирана от държавата. Терапията се провежда чрез изкуствен интелект с достъп до спомените, поведението и мислите на пациентите. Един от участниците в програмата е млад мъж, преживяващ непреодолима екзистенциална криза и живеещ с чувството, че е провален проект на природата... Уязвима ли е човешката идентичност в съвременния свръхтехнологизиран свят? Възможно ли е да бъде поставена граница на индивидуалната творческа мощ на човека?

Александър Кьосев, член на журито на конкурса IN LIBRIS VERITAS, казва за „Панофобия“: „Книгата е интересен литературен експеримент с новите AI биотехнологии и отговорностите около тях. Тя сблъсква възможностите на човешкото съзнание (включително опасността то шизофренно да се разпадне) с безкрайния терапевтичен потенциал на изкуствения интелект; това поражда неразрешима колизия между хуманитарния и точния, природонаучен начин на мислене. Конфликтът е описан майсторски, „просвирен“ през много стилови и езикови регистри, така че читателят ще може да се наслади на едно полифонично четиво.“

Това е първата белетристична творба на Валентин Славеев. Той е роден през 1994 г. във Враца. Завършва философия и магистърската програма „Изкуства и съвременност“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Стихосбирката му „Възможности“ излиза като награда от литературния конкурс „Боян Пенев“, Шумен, 2017 г. Почти 10 години по-късно имаме възможност да четем и първия му роман „Панофобия“.

За своята книга сам Валентин Славеев споделя: „Тя е лична, в максимални стойности. Това е моята среща с действителността, в която живеем в момента. Роман, който е и история, която премина през мен преди няколко години, но днес излиза под формата на литература. През мен преминаха страхове, на които позволих да влязат. Докато пишех и анализирах как да разглеждам този страх, установих, че той може да бъде разглеждан в няколко аспекта – единият е страх, който ни предпазва. Ако можем да го намалим като капацитет и е в нормални граници, той ни пази. Но страхът, който аз разглеждам в книгата е друг – страхът като начин на живеене.“

Среща с автора ще бъде осъществена и в рамките на Алея на книгата, София на 11 септември (петък) от 18:00 ч. на шатрата на изд. „Колибри“ №27.