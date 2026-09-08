Започна първият учебен ден на принц Джордж в престижния колеж „Итън“ (Снимки)

Принц Джордж направи поредната важна крачка към порастването си – той започна обучението си в престижния колеж „Итън". 13-годишният наследник на британската корона последва примера на баща си, принца на Уелс, който също е бил ученик в прочутото училище в Бъркшир.

„Итън" е едно от най-елитните частни училища във Великобритания. През него са преминали 20 британски премиери, а годишните такси са около 65 000 паунда, съобщава The Straits Times.

Колежът "Итън" СНИМКА: Ройтерс

Като първороден син на принц Уилям и Катрин, принц Джордж заема второ място в линията на наследяване на британския престол. Месеци наред се обсъждаше къде ще продължи образованието си след завършването на подготвителното училище „Ламбрук" в Бъркшир, като сред възможните варианти се споменаваха няколко престижни частни училища.

В крайна сметка изборът падна върху „Итън" – решение, което го поставя в една и съща училищна традиция с баща му, чичо му принц Хари и прачичо му граф Спенсър.

За Джордж обучението ще означава и живот в пансион. „Итън" разполага с 25 пансиона, като във всеки от тях живеят приблизително 55 ученици. За тях се грижи екип, ръководен от началник на пансиона. Самото училище се намира на сравнително близко разстояние от семейния дом на принц Джордж в Уиндзор.

Кейт Мидълтън и принц Уилям придружиха Джордж на първия му учебен ден в "Итън" СНИМКА: Ройтерс

Според Good Schools Guide адаптацията към пансиона протича различно за всяко момче. „Някои момчета приемат с лекота пансиона; на други им е нужно време, за да свикнат", посочва училищният справочник. В „Итън" всяко момче разполага със собствена единична стая.

Училището впечатлява и със своите условия. Мелани Сандерсън, управляващ редактор на Good Schools Guide, определя „Итън" като място с „впечатляващи съоръжения и просторен терен".

По думите ѝ, въпреки древните си сгради, колежът е модерно училище с прогресивна перспектива. Тя отбелязва, че повечето 13-годишни момчета, които започват там през септември, все още не могат да знаят какво ще им донесе животът като възрастни. При принц Джордж обаче ситуацията е различна, тъй като пред него стои изключително специфично бъдеще.

„Родителите му, с несравним избор от училища, с които разполагат, са решили, че образованието в Итън представлява най-добрата подготовка за живота като съвременен работещ член на кралското семейство", казва Сандерсън.

Сред по-известните политици, учили в „Итън", са лорд Дейвид Камерън, Борис Джонсън, Куаси Квартенг и сър Джейкъб Рийс-Мог. Колежът има и впечатляващ списък от възпитаници от света на шоубизнеса, сред които са Еди Редмейн, Доминик Уест, Деймиън Луис и Том Хидълстън.

Самият принц Уилям също пази добри спомени от годините си в „Итън". В интервю от юни 2000 г., когато е на 18 години, той разказва, че е харесвал възможността да бъде там без постоянното усещане за кралския си статут.

„Наистина ми хареса, че можех да се разхождам из „Итън" като просто още един студент", споделя тогава принц Уилям.