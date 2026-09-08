Кои са новите носители на приза "Янаки Петров" в неговото четвърто издание

Традиционно на 4 септември в град Средец се проведе Националният конкурс за литература "Янаки Петров". Четвъртото му издание събра впечатляващ брой участници – над 400 автори, чиито творби бяха оценени от компетентно жури с председател Пламен Сивов. Част от журито е и главният редактор на "Книгата" – Надежда Делева.

Стефан Минчев стана големият победител в раздел "Кратка проза", а Петя Цонева в раздел "Поезия". Сред останалите носители на награди са Любомира Видева, Оник Мануков, Христина Главанова, Лилия Христова, Марта Янкова, Валентин Попов и Рая Енева. Извънредна награда на списание "Море" бе присъдена на Веселин Веселинов.

"Изключително съм доволен от участниците тази година. Не се препокриха имена от миналите години. Тоест ресурсът от таланти в България се оказа неизчерпаем", сподели Станимир Димитров – поет и организатор на конкурса. Участие в програмата взеха прекрасните деца от ДГ "Дъга", с. Дебелт, и ДГ "Снежанка", гр. Средец, които зарадваха публиката със стихчета, песни и танци, посветени на литературата. Със специална музикална програма се включиха още Пламен Сивов и Иван и Живка Ненкови.

СНИМКА: "Книгата"

Очаквайте и най-добрите двайсет произведения в традиционния алманах от конкурса, който за поредна година ще издаде "Книгата".