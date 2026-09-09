ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Един малък BG чип пресъздава човешкия мозък, а вка...

Времето София 17° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23525696 www.24chasa.bg

Истинската бангаранга тепърва започва за рожденичката Дара

1052
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Дара донесе първата победа на България на "Евровизия". СНИМКА: АРХИВ

Огромни професионални промени и международни проекти предстоят за Дара, която днес празнува рождения си ден. Тепърва подготвя първия си изцяло английски албум и работи по международни колаборации след историческата си победа на “Евровизия”. Няма човек у нас, смело може да се каже - и в Европа, който да не припява и тананика “Бангаранга”. Затова и на рождения ѝ ден днес много хора вероятно ще я поздравят с: “Да е много бангаранга!”

Освен че Дара донесе огромна гордост на България с успеха си, тя показа и колко важен е езикът на музиката - споделена енергия на любов, която да ни обединява, а не да ни разделя.

Много успехи и покорени върхове, Дара!

Дара донесе първата победа на България на "Евровизия". СНИМКА: АРХИВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Соларните системи могат да намалят сметките за ток - вижте как (Видео)