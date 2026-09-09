Истинската бангаранга тепърва започва за рожденичката Дара

Огромни професионални промени и международни проекти предстоят за Дара, която днес празнува рождения си ден. Тепърва подготвя първия си изцяло английски албум и работи по международни колаборации след историческата си победа на “Евровизия”. Няма човек у нас, смело може да се каже - и в Европа, който да не припява и тананика “Бангаранга”. Затова и на рождения ѝ ден днес много хора вероятно ще я поздравят с: “Да е много бангаранга!”

Освен че Дара донесе огромна гордост на България с успеха си, тя показа и колко важен е езикът на музиката - споделена енергия на любов, която да ни обединява, а не да ни разделя.

Много успехи и покорени върхове, Дара!