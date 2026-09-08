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Веселин Маринов и Тони Димитрова благотворително в “Пееш или лъжеш”

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Водещ на шоуто ще бъде отново Димитър Рачков

Веселин Маринов, Тони Димитрова, Михаела Маринова, Орлин Павлов, Галена, Миро, Фики и ДесиСлава ще пеят благотворително в дуети с осем деца в първия епизод на “Пееш или лъжеш” по Нова тв. Водещ на шоуто ще бъде отново Димитър Рачков, а в журито влизат Иван Христов и Андрей Арнаудов. Първият епизод ще се излъчи на 20 септември.

Водещ на шоуто ще бъде отново Димитър Рачков

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