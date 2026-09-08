Веселин Маринов, Тони Димитрова, Михаела Маринова, Орлин Павлов, Галена, Миро, Фики и ДесиСлава ще пеят благотворително в дуети с осем деца в първия епизод на “Пееш или лъжеш” по Нова тв. Водещ на шоуто ще бъде отново Димитър Рачков, а в журито влизат Иван Христов и Андрей Арнаудов. Първият епизод ще се излъчи на 20 септември.
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23525730 www.24chasa.bg
Веселин Маринов и Тони Димитрова благотворително в “Пееш или лъжеш”
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