Веселин Маринов и Тони Димитрова благотворително в “Пееш или лъжеш”

Веселин Маринов, Тони Димитрова, Михаела Маринова, Орлин Павлов, Галена, Миро, Фики и ДесиСлава ще пеят благотворително в дуети с осем деца в първия епизод на “Пееш или лъжеш” по Нова тв. Водещ на шоуто ще бъде отново Димитър Рачков, а в журито влизат Иван Христов и Андрей Арнаудов. Първият епизод ще се излъчи на 20 септември.