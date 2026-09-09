Годината на звездните юбиляри

Футболните герои на САЩ'94, любими актьори, музикални легенди и един велик поет - всеки празнува в своя стил

Стоичков на 60 г. с голямо парти и голямо шоу, Любо Пенев - никога няма да се предаде

Катето Евро отбеляза 70 г. с шарен леопардов купон, Мими Иванова на 80 г. с концерт в зала 1 на НДК

Доротея Тончева и Стефан Цанев - тя на 80, той на 90, а любовта им на 50 г.

2026-а се оказа богата на юбилеи за едни от най-популярните българи. 50, 60, 70, 80 или 90 - няма значение, защото за тях кръглите числа са само още един повод светлините да са върху тях, музиката да продължи, публиката да стане на крака и да ги аплодира.

На 8 февруари футболната легенда Христо Стоичков навърши 60 г., а празникът му в София беше всичко друго, но не и скромен. До него бяха съпругата му Мариана, дъщерите Михаела и Христина, внучката Миа, а сред гостите на партито имаше много известни лица от спорта и шоубизнеса. Ресторантът бе превърнат в приказна гора, а вечерта завърши с танц на Стоичков и Мариана на “Светът е за двама”. Но при Камата юбилеят не приключва с тортата. Тепърва той ще празнува с всички свои фенове на 8 октомври с мащабния спектакъл STOICHKOV THE SHOW, който събира на едно място футбол, музика и неговата лична история.

Славният голмайстор Любослав Пенев също навърши 60 години на 31 август. На рождения ден на Ел Голеадор той е до терена и води своя тим “Локомотив” (София) срещу “Дунав” (Русе) в мач от седмия кръг на шампионата. Пенев два пъти победи рака - първо през 1994 г., когато пропусна Лудото американско лято с националния тим, а след това и през 2025 г. Най-силният му празничен жест всъщност беше личното послание, което публикува и което завършва с няколко думи, които казват всичко: “Никога не съм се предавал - нито на терена, нито извън него”. И за Любо Пенев мачът продължава.

Славният голмайстор Любослав Пенев навърши 60 години на 31 август. На рождения си ден той бе до терена и води своя тим “Локомотив” (София) срещу “Дунав” (Русе). СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Друг голям футболен юбиляр е Красимир Балъков, които отбеляза 60-годишнината си в своя ресторант в София с настроение и танци, а сред специалните хора около него бяха и съотборници от Златното поколение. Той също подари на себе си и на своите почитатели специално събитие - “60 години Красимир Балъков - Магическият плеймейкър”, с което припомни, че някои голове не остаряват.

Христо Стоичков коленичи пред Красимир Балъков, който отбеляза 60-годишнината си в своя ресторант в София с настроение и танци, а сред специалните хора около него бяха и съотборници от Златното поколение. Снимка: facebook.com/Krasi.Balakov

Златко Янков също посрещна 60-ия си юбилей като истинска легенда - с поздрави от клубовете и приятелите от футбола. Рожденият му ден беше само ден след “Мача на надеждата”, така че юбилейната му седмица отново мина под знака на футбола. За своите шест десетилетия специални поздрави получи и Петър Михтарски - един от големите голмайстори на “Пирин” и герой от САЩ'94.

Но освен героите на терена и рок звездите не се плашат от годините. На 24 февруари рок кралицата Милена Славова навърши 60 - без да губи нито грам от бунтарския си дух. Певицата е споделяла, че обича да празнува по няколко дни, включително с фенове в клуб, домашен купон и среща с приятели, но само може да гадаем как е минал купонът за нейния юбилей тази година.

На 24 февруари рок кралицата Милена Славова навърши 60 години.

Затова пък имаме много повече кадри от “кухнята” и 70-ия юбилей на обичаната от всички Катето Евро, която превърна рождения си ден в спектакъл. Вместо официална зала - градина. Вместо скучен дрескод - леопардови мотиви. Вместо тихи гости - звездни инфлуенсъри. Вместо обикновена снимка пред тортата - актрисата на трон.

На своя купон Катето Евро показа, че е богата с приятели от всевъзможни сфери. С нея празнуваха Марта Вачкова, Владо Пенев, Алекс Раева, Диана Алексиева, Азис, Галена и други известни лица.

На 1 септември тя отново доказа, че има собствен стил и е богата с приятели от всевъзможни сфери. С нея празнуваха Марта Вачкова, Владо Пенев, Алекс Раева, Диана Алексиева, Азис, Галена, Александра Петканова и други известни лица. Синът ѝ Александър Кадиев и внучката Кати също имаха специална роля в празника, а когато прозвуча Happy Birthday, рожденичката просто се разтанцува от радост.

Нейната колежка Ирен Кривошиева, която също навърши 70 г., е на другата крайност. Тя е сред хората, които открито признават, че не обичат да празнуват шумно рождените си дни. И това също е част от картината.

Със седем десетилетия зад гърба си може да се похвали легендарният китарист, цигулар и композитор Иван Лечев. Стефан Вълдобрев и “Обичайните заподозрени” изнесоха специален морски концерт навръх рождения му ден в Созопол на 19 юли. Те също така изненадаха Мастъра с уникален подарък - грамофон с радио и плочи. Любимата на Лечев - Жени, освен всичко сподели и мило пожелание за неговия рожден ден, като му благодари за това, че го има, и за времето, в което вървят заедно. През 2026 г. Лечев се завръща като треньор в 12-ия сезон на шоуто, след като вече има три победи със свои участници. На 2 октомври предстои и първата изява на новата супергрупа “Волева”, в която той е заедно с Николай Воденичаров-Никеца и Росен Ватев.

Със седем десетилетия зад гърба си вече може да се похвали легендарният китарист, цигулар и композитор Иван Лечев.

2026-а е юбилейна и за цяло поколение български музикални звезди, които празнуват четвърт век. Сред тях са Миро, Люси Дяковска, Константин и Тони Стораро - четири различни лица, четири различни музикални пътя, но една обща цифра - 50.

Рожденият ден на певеца Константин, един от най-изявените купонджии, събра звезди от различни жанрове, които празнуваха заедно с него в Царево. Сред гостите му бяха Димитър Ковачев-Фънки, Джуди Халваджиян и Димитър Рачков.

С най-пищни купони се откроиха Константин и Тони Стораро. Тържеството на един от най-големите купонджии в бранша - Коцето, събра звезди от различни жанрове, приятели и близки, които празнуваха заедно с него в Царево, където е и летният му дом. А Тони Стораро ще надгради грандиозното парти край морето в Слънчев бряг, на което вдигаха наздравици в негова чест през август, с голям юбилеен концерт в София на 13 ноември.

На 13 май пък 60 години навърши и тв любимецът Камен Воденичаров, като празничните събития в негова чест продължиха няколко седмици благодарение на колегите му от две различни медии. Със специално представление на мюзикъла “Здравей! Как си, приятелю?”, чийто режисьор е самият той, на 13 юни също бе отбелязана неговата годишнина. Самият той призна, че достигането на тази възраст определено го е стреснало в първия момент, но преминаването на този житейски праг го е накарало да си даде сметка, че момчето в душата му е все още живо.

На 13 май 60 години навърши тв любимецът Камен Воденичаров.

На 60 г. стана и големият актьор Самуел Финци, като юбилеят му през януари беше отбелязан с особено внимание в Германия. Федералният президент Франк-Валтер Щайнмайер лично го поздрави за рождения ден и подчерта приноса му към германската културна сцена. Финци живее и работи в Германия от 1989 г. и се утвърждава като един от най-разпознаваемите български актьори на германската театрална сцена.

Не един, а два големи повода за поздравления има тази година големият театър- и киномайстор Валентин Ганев, който през април стана на 70 години и също така отбеляза 30 години неоценима работа в Народния театър. За личния му празник специално се игра мюзикълът “Кабаре” в Националния музикален театър, а редица институции като Народният театър “Иван Вазов” и Националния филмов център му благодариха за неговия безценен принос към киното и театъра. Режисьорът Роберт Стуруа също изпрати специален видеопоздрав към него по повод кръглата годишнина.

А още през януари маестро Митко Щерев с благодарност отпразнува 80. Всеки път първи за личния му празник го поздравяват трите му дъщери, двете внучки и двамата внуци, а целия ден приема поздрави от приятели и почитатели по телефона.

Митко Щерев СНИМКА: ПЛАМЕН КОДРОВ

“Благодаря на Всевишния, че ми позволи да достигна до 80, защото много мои приятели си отидоха през последните години и ми липсват... Така че съм един щастливец!”, призна пред радио “Стара Загора” по този повод творецът, обявен за най-добрия филмов композитор на ХХ в.

За него раждането на музиката е цяла магия, като собствената му история: “Има много магичност в това, че от дете, живяло 3 години в детския дом в родния Ямбол, и после 4 години в пансион в Пловдив, с едно куфарче пристигам на централната гара в София. И тук ме вижда басистът на Емил Димитров, води ме на неговата вила, за да стигна дотук… Моят път е осеян с много късмет, много знаци и с уникални срещи - с първия ми учител по акордеон Асен Овчаров, когото тогавашната комунистическа власт изтика незаслужено в ъгъла. С Емил Димитров, който ми показа пътя за успех в българската попмузика. И с Лили Иванова, една велика певица!”.

Друга голяма певица пък тепърва ще отбележи своята 80-годишнина. Мими Иванова е родена на 28 декември, но ще празнува още на 28 октомври в Зала 1 на НДК с грандиозен концерт под надслов “Когато бях момиче - Мими на 80”. Ще звучат златните ѝ хитове, ще има нови песни, специални гости и разбира се, Развигор Попов. През тази юбилейна година Мими Иванова е избрана и за почетен гражданин на София. Тя навършва 80, но не се чувства стара. “Това е просто цифра”, казва певицата.

Мими Иванова е родена на 28 декември, но ще празнува още на 28 октомври с грандиозен концерт под надслов “Когато бях момиче - Мими на 80”. СНИМКА: ПЛАМЕН КОДРОВ

И вместо да брои годините, брои песните - “Петнадесет лалета”, “Хора и улици”, “Лодка в реката” и още десетки мелодии, които няколко поколения знаят наизуст.

След броени дни своята 80-годишнина ще отпразнува големият ни и много уважаван актьор Павел Поппандов. На 18 септември артистът, познат с десетки незабравими роли в киното, театъра и телевизията, ще отбележи юбилея си не просто като дата, а като равносметка за един живот, прекаран под светлините на сцената и камерата. Поппандов остава завинаги свързан с филми като “Оркестър без име” и “Васко да Гама от село Рупча”, както и с култовия “Клуб НЛО” - образи и реплики, спечелили сърцата на няколко поколения.

На 18 септември големият актьор Павел Поппандов ще отпразнува своята 80-годишнина. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА

През тази година той освен всичко получи две отличия - специалната награда за цялостно творчество от комедийния фестивал “Тодор Колев” в Шумен и “Златно перо” за принос към българската култура. Поппандов смята, че човек трябва да се радва на всеки ден и да не ламти за много. Той посреща осемдесетте, като още една роля, която животът му е подал.

На 15 август 80 години навърши и Доротея Тончева. Актрисата, оставила ярки следи в театъра и киното, празнува юбилея си в годината, в която със Стефан Цанев отбелязват и 50 години съвместен живот, а той стана на 90 г. на 7 август. И вместо шумно светско парти двамата превърнаха Балчик в своята юбилейна сцена. Стихове, спомени, фотографии, театър и кино - всичко това събра “Виа Понтика” в чест на Доротея и Стефан. А в “Разговор с Дорис” публиката видя не просто актрисата, а жената зад десетилетията роли - с нейните спомени, любов към сцената и лична история. 80 години живот и една кариера, която доказва, че истинските роли не свършват, когато падне завесата.

Актрисата Доротея Тончева и поетът Стефан Цанев превърнаха Балчик в своята юбилейна сцена. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА

А Стефан Цанев на 90 не затваря книгата, а отваря нова страница. Само дни преди рождения си ден той представи стихосбирката “Носете си новите дрехи, момчета!” - 70 години поезия, събрани между две корици. И когато го питат какво е останало най-важно от онова поколение поети, отговорът му е една дума - “свобода”.

Стефан Цанев е доказателството, че в изкуството няма “стар” и “млад”. Има думи, които остават. И има хора, които са вечни.