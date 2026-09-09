Хари и Меган не са съгласни с краля, искат да са публични фигури

Принц Хари и Меган не са съгласни с решението на крал Чарлз III да бъдат "частни граждани", каквито ги определи той в понеделник. Те искат да бъдат "публични фигури".

В началото на седмицата от Бъкингам пуснаха писмо, в което потвърждават, че херцозите на Съсекс не са се завърнали във Великобритания, за да бъдат "работещи кралски особи". В него пише, че двамата остават членове на кралското семейство, но няма да се завърнал към кралските си задължение, от които самите те се отказаха преди шест години.

Източници, близки до херцозите на Съсекс, обаче заявиха пред "Дейли мейл", че двамата не са съгласни с решението на краля. По техни думи от Бъкингамския дворец са ги предупредили прекалено късно за въпросното писмо и двамата не са имали време да отправят възраженията си.

Хари и Меган изглежда са против твърдението, че не трябва да бъдат третирани като кралски особи. Те са заявили, че предпочитат термина "публични фигури", както и да се има предвид, че остават членове на кралското семейство, въпреки че няма да бъдат финансирани от държавата.

Херцозите на Съсекс твърдят, че са получили текста на писмото в 13:59 часа и са отговорили 20 минути по-късно, че искат да направят възражения. Хари обаче имал "работни ангажименти" и никой не успял да се свърже с него до 15:09 ч. В 15:11 ч. писмото вече било изпратено до медиите.

Меган и Хари се отказаха от кралските си задължения през 2020 г. и напуснаха Великобритания, за да живеят далеч от камери и медии. Семейството се установи в САЩ, където се роди и дъщеря им Лилибет.

От напускането им досега споменаването им често е свързано със скандали в кралското семейство. Двамата скандализираха световните медии първо с интервюто си при Опра Уинфри, в което намекнаха за расизъм в кралското семейство, а после и с мемоарите на Хари и документалния им филм.

Именно затова решението им да се завърнат във Великобритания беше шокиращо за мнозина, а в социалните мрежи дори се появиха конспирации, че двамата са "свършили парите" и искат отново да се завърнат към кралските си задължения и държавната издръжка.