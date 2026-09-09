South Park се преименува на South America

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Телевизионният комедиен сериал South Park "Саут Парк" (в буквален превод "Южен парк" - б. р.) обяви, че променя името си на South America при старта на 29-ия си сезон на 16 септември, съобщава Си Ен Би Си.

Създателите на сериала Трей Паркър и Мат Стоун заявиха: „Вдъхновени от смелостта и патриотизма на Apple и Google, променяме името на South Park на SOUTH AMERICA. Искаме специално да благодарим на нашата компания-майка Paramount - a Skydance Capitulation.

Изявлението на Паркър и Стоун идва след изпълнителната заповед на американския президент Доналд Тръмп за преименуване на езерото Онтарио на „Езеро Америка" на фона на търговския спор с Канада. Канадските власти заявиха, че няма да признаят новото название.

След това Apple и Google промениха името на езерото Онтарио в своите картографски приложения, като американските потребители вече виждат „Езеро Америка", а канадските - „Езеро Онтарио".

Тази стъпка дойде и ден след като Тръмп публикува в Truth Social генерирани от изкуствен интелект постове, в които се предлагаше Ню Мексико да бъде преименувано на „Ню Америка".

Миналата година президентът използва изпълнителна заповед, за да промени името на Мексиканския залив на „Американски залив", което предизвика международно недоволство.

South Park спечели награда „Еми" за най-добра анимационна програма за епизода "Sermon on the Mount", който бе излъчен за първи път миналата година и пародира президентството на Тръмп.

Репликата „Skydance Capitulation" идва след сливането на стойност 8 милиарда долара между компанията-майка „Парамаунт" и Skydance, което беше одобрено от Федералната комисия по комуникациите миналата година, след като „Парамаунт" уреди съдебен иск, заведен от Тръмп, за 16 милиона долара.

Тръмп твърдеше, че интервю, излъчено по време на предаването „60 Minutes" на CBS през 2024 г. с тогавашната кандидатка за президент Камала Харис, е било подправено по подвеждащ начин.

CBS News, дъщерно дружество на Paramount, обяви през юли 2025 г., че прекратява предаването The Late Show на комедианта Стивън Колбер, позовавайки се на финансови причини, само няколко дни след като Колбер обвини Paramount, че е платила на Тръмп „огромен подкуп". Последният епизод на предаването бе излъчен през май.