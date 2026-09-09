Празничният музикален спектакъл „България се ражда“, посветен на 141-ата годишнина от Съединението на Княжество България с Източна Румелия, събра стотици плевенчани и гости на града на централния площад „Възраждане“. Концертът, организиран от Община Плевен, е продължение на традицията на патриотичните музикални спектакли, поставена през 2019 г.

Празничната вечер започна с изпълнение на химна на Република България, което изправи на крака публиката пред Параклис мавзолей „Св. Георги Победоносец“. Прозвучаха „Шуми Марица“, „Марш на Девета пехотна плевенска дивизия“, „Хубава си, моя горо“, „Севдана“, „България се ражда“, „Притури се планината“, „Девойко, мари хубава“, „Вечеряй, Радо“ и други любими български произведения. Финалът бе поставен с „Дунавско хоро“ – символ на обединението.

В музикалния спектакъл участваха близо 150 инструменталисти и изпълнители от Плевенска филхармония, Общинския духов оркестър, Общинския хор „Гена Димитрова“, Северняшкия ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев“, Струнния оркестър към НУИ „Панайот Пипков“ и Детския хор „Звъника“, под диригентството на маестро Георги Милтиядов. Водещ на спектакъла бе актрисата Мариета Калъпова, а солисти - певицата Ралица Хайдърска, цигуларят Чавдар Вълков и виолончелистката Лора Табакова.

Специален момент от вечерта бяха поздравите по случай рождения ден на маестро Милтиядов. Те бяха поднесени от заместник-кмета на Община Плевен д-р Паулина Кирова и началника на отдел „Култура и туризъм Анелия Дечева. Маестро Георги Милтиядов е автор на музикалната концепция на спектакъла и на аранжиментите на част от представените произведения.