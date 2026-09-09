Солун въстана срещу Антонис Ремос, опаковал паметника на Александър Велики за юбилеен концерт (Снимки, видео)

Мегазвездата отбелязва 30 г. на сцена в събота, входът е безплатен

Следващия път му дайте Акропола, негодуват гърци

Голям скандал тресе Солун дни преди мегаконцерта по случай 30 г. сценична дейност на поп звездата Антонис Ремос. Събитието е на 12 септември на крайбрежната алея пред паметника на Александър Македонски. Входът е безплатен и се очаква стълпотворение, тъй като с Ремос ще излязат едни от най-известните певци на южната ни съседка, както и такива от чужбина, с които си е партнирал. Сред тях са Деспина Ванди, Костас Хацис, Манто, Кети Гарби, Джипси кингс. Специално за концерта идва и Роналдиньо, но като гост.

Това обаче никак не радва гърците. Недоволството им идва от огромната сцена, която е издигната точно до паметника на Александър - един от символите на града. Конструкцията буквално е опаковала монумента и владетелят, възседнал своя Буцефал, се губи.

Мнозина призовават за бойкот

на концерта и дори за отмяната му. Други търсят отговорност от общинските власти, издали разрешението за сценичната конструкция. И питат наясно ли е Ремос с историята, че да закрива със сцената си една от най-големите личности на света. Сцената, на която ще пее Антонис Ремос, е скрила паметника на Александър Велики.

От дни социалните мрежи в южната ни съседка врат и кипят. "Г-н кмете, кой е Ремос, създал целия този абсурд със скелето пред статуята на Александър Велики? Същият, който заяви, че се гордее с факта, че той и Кемал Ататюрк, изклал гърците в Смирна, са родени на едно и също място", изригва Мариос Драмалис от "Нова демокрация".

Политикът припомня, че когато хиляди гърци са били подложени на икономически ограничения по време на кризата преди 10-ина години, Ремос отишъл да пее по казината в Скопие. "Нека отиде сега на Миконос да си прави концерта", призовава Драмалис.

Културтрегери в Гърция са категорични, че

такива намеси в публичното пространство

на Солун нямат място

Въпреки това сцената продължава да се извисява и вече се правят първите проби с осветлението и озвучаването.

"Следващия път му дайте Акропола да опакова и там да си направи концерта", призовават солунчани. Почитатели на Ремос изтъкват, че паметникът на Александър ще бъде осветен още повече от прожекторите по време на проявата.

На тези аргументи почитатели на звездата изтъкват, че концертът ще придаде международна известност на Солун и на Александър Велики.

"Нищо подобно! Ремос не е Мария Калас,

нито международно признатият диригент Теодорос Курецис или пък световноизвестният цигулар Леонидас Кавакос! Но в града на субкултурата не очаквам нищо повече от концерти като тези на Антонис Ремос", гневи се Джордж Гкиурас.

Има и контрааргументи, в които се твърди, че паметникът на Александър не е скрит, а напротив - хилядите прожектори от сцената щели да го осветят.

"Това събитие е огромна възможност Солун да бъде видян от света заедно с Александър Велики. Тази мащабна продукция ще придаде грандиозност. Нека спрем с хленченето", призовава почитател на звездата. Ироничен колаж на Антонис Ремос, възседнал Буцефал с микрофон в ръка.

Но веднага бива залят от критика, че

Александър Македонски няма нужда от реклама,

камо ли пък от тази на Антонис Ремос. "Походите и славата на владетеля се изучават в целия свят", добавят те. Според тях паметникът е забележителност на града и не може да се третира като част от сценография. Пуснаха и ироничен колаж, където Ремос с микрофон в ръка е възседнал коня Буцефал. Антонис Ремос призова гърците да търсят онова, което ги обединява.

Солунчани отбелязват, че скулптурата съзнателно е поставена на това място с изглед към залива Термайкос.

"За да напомня за походите на Александър Велики, стигнали чак до Индия. Може би организаторите на концерта са сметнали, че славата на певеца Антонис Ремос достига чак до Далечния изток", иронизират те.

Други добавят, че преди 2 г. на същото място друга звезда - Константинос Аргирос, изпълни песента "Един е Солун", провъзгласен за новия химн на втория по големина гръцки град. Тогава обаче сцената не е закривала паметника.

Скандалът не само не стихва, но набира скорост

Засега Ремос няма намерение да отменя концерта си.

"Не можех да си представя, че този мой концерт ще предизвика раздори", заяви самият певец на специална пресконференция днес. И призова "да потърсим това, което ни обединява", но признава, че е леко наранен.

Ремос има и много български фенове, които по всяка вероятност ще присъстват на мегаконцерта, тъй като е в удобен ден - събота вечерта.