Грузинското етно трио "Мандили" с концерти в София, Велико Търново и Пловдив през септември

Грузинското етно фолк явление Trio Mandili са подготвили впечатляващ сетлист за концерта си в София на 11-ти септември в клуб „Маймунарника". Феновете им у нас ще могат да се насладят на неподправена им енергия, многогласните вокали и любими песни с нови аранжименти, както и на традиционните грузински инструменти.

Красивите певици очакват с нетърпение срещата със софийската публика, както и с тази във Велико Търново и в Пловдив, където ще пеят на 13-ти и 14-ти септември.

Кариерата на Trio Mandili тръгва стремглаво преди четири години, когато те се превръщат в интернет сензация, след като качват свое видео в ютюб. То става толкова харесвано, че буквално за една нощ се превръщат в звезди и започват да получават покани за концерти не само в Грузия, но и в цял свят.

Интересът към концертите им у нас вече е огромен, като България е една от страните, където Trio Mandili имат най-топла и вярна публика. Самите изпълнителки не крият симпатиите си към нашата страна, кухня и природа, както и към хората тук, които сравняват по темперамент и гостоприемство с грузинците.

След незабравимото участие на грузинските изпълнителки във Варна на 28-ми юли, което бе част от поредицата Summer Sea Garden Concerts, сега триото е подготвило още по-големи изненади за почитателите си в София, Велико Търново и Пловдив.