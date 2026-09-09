Нощният живот в София рядко става свидетел на артисти, които изграждат музиката си буквално пред очите на публиката. На 11 септември (петък) Mancó Bar & Club открива новия си сезон именно с такъв гост – цигуларя Shai Erez. Музикант, продуцент и виртуозен цигулар, чието име неизменно присъства в програмите на топ клубовете от Дубай до Миконос, Erez пристига в София със своята концепция "Live on DJ". Той не просто селектира тракове, а създава музиката си органично в реално време, наслагвайки живия звук на класическа цигулка върху плътен афро хаус и мелодик бийт. Инструментът му преминава през сложни дигитални ефекти, за да създаде звук, който е едновременно зареден с близкоизточна екзотика и изключително подходящ за танцуване. Shai Erez е от онези артисти, които улавят специфичната, магнетична честота на клуба и я превеждат в енергия, която трябва да се чуе на живо.

Новият сезон в Mancó обаче стъпва на концепцията за напълно ново изживяване. Ето защо, точно седмица по-късно – на 18 септември (петък), фокусът се измества от звука към вкуса.

Клубът ще посрещне David Rios – една от най-влиятелните фигури в европейската и световната миксология. Носител на абсолютната титла „Най-добър барман в света“ от най-престижния глобален конкурс, Риос е човекът, създавал официалните коктейли за наградите Latin Grammys и работил като сомелиер в легендарния ресторант със звезди "Мишлен" Mugaritz.

Най-важната новина за ценителите на премиум напитките в София е, че испанецът е автор на изцяло новото коктейлно меню на Mancó. По време на гостуването си на 18-ти, Риос ще изнесе авторско барманско шоу, демонстрирайки философията си, в която съставките, техниката и отношението към детайла превръщат чашата в изкуство.

Септември в Mancó се очертава като месец на колаборациите без компромис в качеството. От вибрациите по струните на Shai Erez до прецизността зад бара на Дейвид Риос – новият сезон в столицата започва с ясна, космополитна посока.