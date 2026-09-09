Изложба ни припомня за тихия график и живописец Милчо Петров

В Художествена галерия „Кирил Петров" е открита изложба, посветена на творчеството на Милчо Петров. Тя е спомен за нашия колега, приятел и съгражданин, който ни напусна преди 20 години, каза в словото си Николай Пенков.

Милчо Петров е роден през 1933 г. в град Лом. През 1961 г. завършва специалност „графика" във Висшия институт по изобразително изкуство „Николай Павлович", София (от 1995 г. НХА-Национална художествена академия) при проф. Евтим Томов. След завършването на института започва работа като учител в Лом. Участва в редица национални и регионални изложби. Става член на СБХ през 1971 г., след като печели награда за графика в Национална изложба.

Негови предпочитани графични техники са гравюра на линолеум, гравюра на дърво, монотипия, офорт, суха игла. Темите, които разработва, са за героизма и саможертвата, за строителството на държавата, портрети, пейзажи, декоративни абстрактни композиции и др.

Малцина знаят, че Милчо Петров работеше в сферата на екслибриса и е създал много малко съвършени образци на изящество в това изкуство. Той е не само художник, но и тих джентълмен - в творбите си се прекланя пред женската хубост и създава множество сполучливи, завладяващи портрети.

Изложбата може да бъде разгледана до края на септември.