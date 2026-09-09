Родената в София израелска актриса Левана Финкелщайн получава награда за цялостно творчество

Левана Финкелщайн – една от най-разпознаваемите актриси на израелското кино и театър, родена в София – ще бъде удостоена с награда за цялостно творчество на церемонията по връчването на наградите „Офир" тази вечер - 9 септември 2026 г.

Израелската академия за кино и телевизия обяви, че престижното отличие се присъжда на Финкелщайн за дългогодишния ѝ принос към израелското кино. В мотивите си Академията я определя като една от ветераните на израелската актьорска сцена, с „дълга, плодотворна и разнообразна кариера".

Финкелщайн е родена през 1947 г. в София, България, но още на едногодишна възраст семейството ѝ се премества в Израел. Там тя изгражда впечатляваща кариера в театъра, киното и телевизията, като участва в над 30 филма. Сред най-познатите ѝ роли са тези в A Matter of Size („Въпрос на размер"), The Farewell Party („Добра смърт") и други продукции, превърнали се в част от историята на израелското кино.

През 2009 г. тя печели награда „Офир" за поддържаща женска роля за участието си в A Matter of Size, а през годините получава и редица други отличия.

За България обаче историята на Финкелщайн не започва и не свършва с факта, че е родена в София.

През годините тя неведнъж се връща в страната, а връзката ѝ с нея намира необичаен израз и в собственото ѝ изкуство. Освен утвърдена актриса, Финкелщайн е и скулптор, работещ основно с бронз. Нейни произведения са представяни в Израел, Ню Йорк и България.

Сред най-значимите ѝ творби, свързани с България, е скулптурната композиция „Реут" („Приятелство") – посветена на отношенията между България и Израел. Тя е създадена като знак на признателност към България за спасяването на българските евреи от депортация и унищожение по време на Холокоста.

Скулптурата е част от художествената среда на София и е включена в колекцията от произведения на изкуството, представена от Държавния културен институт към Министерството на външните работи.

Зад създаването ѝ стои и лична история. Финкелщайн сама разказва за усилията, които полага, за да реализира проекта в България, включително за набирането на средства за отливането на композицията. По-късно тя създава и документален филм, посветен на „Реут", който проследява пътя на скулптурата до София.

Връзката с България намира отражение и в други нейни произведения. Нейни бронзови скулптури са представяни в български музеи и художествени форуми. Сред тях е „Дебелата балерина" („The Chubby Ballerina"), удостоена с наградата на министъра на културата за скулптура на Международното биенале на хумора и сатирата в изкуствата в Габрово.

Друга нейна творба – „Котка върху кон" („Caton Horse") – е представена на 19-ото биенале на Дома на хумора и сатирата в Габрово. Така страната, в която започва личната ѝ история, постепенно се превръща и в значимо пространство за представянето на творчеството ѝ като скулптор.

Историята на Левана Финкелщайн е необичайна с това, че тя успява да изгради две паралелни артистични идентичности – като една от водещите фигури на израелската актьорска сцена и като скулптор с международно присъствие.

Днес, 9 септември, израелската филмова индустрия ще отдаде признание на актьорската ѝ кариера – повече от пет десетилетия, белязани от десетки роли в киното, театъра и телевизията.