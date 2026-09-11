Радичков, Валери Петров, Стефан Цанев - вижте как ги представят в театър “София”

Режисьор тогава е Леон Даниел, а на съвременния вариант - Маргарита Младенова

Как най-добре театър “София” да отпразнува 60-ата годишнина от създаването си? Като възроди първия спектакъл, с който е открит, разбира се!

Истинско събитие в театралните среди е премиерата на първото представление “Корени”, което се играе на 9 ноември 1966 г. Сега, толкова години по-късно, възроденият спектакъл отново ще бъде един от най-значимите за сезона, не само защото ще участва цялата трупа на театъра, а и ще се играе в новата ремонтирана сграда. Да се завърнат на “родната си сцена”, мечтаят всички актьори след няколко години репетиции и гостувания в други театри в София. Режисьор на осъвременения спектакъл е Маргарита Младенова СНИМКА: НИКОЛАЙ ПОПОВ

Режисьор на осъвременения спектакъл е Маргарита Младенова, като остава със същото заглавие, но с допълнението “Не свиква с тъмното окото”. Отново ще бъде под формата на поетичен рецитал, както е създаден от режисьора Леон Даниел преди 60 години. Сценарият е върху текстове от Йордан Радичков, Иван Радоев, Иван Пейчев, Стефан Цанев, Валери Петров, Веселин Ханчев, Георги Марков, Боян Папазов, Константин Илиев и Първан Стефанов.

“Разбира се, че това е спектакъл за бъдещето повече, отколкото за миналото”, казва Младенова в интервю преди дни. Няма да има архивни кадри, възстановки на знаменити мизансцени, реконструкции на режисьорски почерци.

“Това са текстове, които бяха живи тогава и са живи и днес. Може би днес говорят дори по-силно, отколкото когато са били написани”, казва още тя.

По думите ѝ няма да има никакви реконструкции,

текстовете остават същите, но ще бъдат вписани в

“една нова верижна реакция”

Сценограф на спектакъла е Ивайло Николов, а композитор - Христо Намлиев. Ириней Константинов и Лилия Маравиля на първата репетиция Снимка: Николай Попов

Преди 60 години макетът и визуалната среда на представлението са дело на големия сценограф Ангел Ахрянов. Тогава участват Иван Тонев, Коста Цонев, Васил Вачев, Иван Стефанов, Герасим Младенов, Стефан Поляков, Любомир Младенов, Ели Сотирова, Льоли Попова, Кина Тихова и др.

Създаден е по творби на български възрожденски класици. Композиран е и сглобен от самия режисьор Леон Даниел, който използва предимно текстове от епохата на Възраждането, за да потърси изконните ценности и идентичност на българина. Сцена от спектакъла "Корени" през 1966 г. Снимка: Архив на театър "София"

Представлението предизвиква

истински фурор и възторг

сред софийската публика и критика.

То се превръща в програмно за новосъздадения театър, демонстрирайки модерен прочит на миналото, висок естетически вкус и силна гражданска позиция.

Театър “София” се “ражда” след разпореждане на Министерския съвет от 25 юли 1966 г.

За директор на Държавен естраден театър “София”, както е наречен, е назначен Андрей Чапразов, а режисьор е Леон Даниел и около 30 актьори, освободени от трупата на Народния театър и Младежкия театър след поредната театрална реформа.

От 15 август 1966 г. театърът вече присъства в документите като “Театър на поезията и естрадата” и играе представленията си във ВИТИЗ “Кръстьо Сарафов”. В ролите влизат младата актриса Елеонора Иванова и Михаил Милчев. Снимка: Иван Дончев

Младата Елеонора Иванова е филмова звезда в премиерния “Уроци”

Среща между мъж и жена, която започва като урок по актьорско майсторство, но постепенно се превръща в опит двамата да стигнат до истината един за друг е сюжетът на първия премиерен спектакъл за сезона на театър “София”.

Представлението се казва “Уроци” и е режисирано от Надя Панчева.

Героите са Елиът и Сара. Той е учител, който знае много за театъра, но твърде малко за това как да продължи да живее. А Сара е филмова звезда, която идва при него не просто за да стане “по-добра актриса”, а защото усеща, че животът ѝ вече не може да бъде изигран с познатите средства. Сцена от представлението “Уроци” Снимка: Иван Дончев

В ролите влизат младата актриса Елеонора Иванова и Михаил Милчев.

“Изследваме театъра като място, в което човек не се крие зад маски, а се разпада, за да може да бъде видян. В “Уроци” актьорството се разглежда като философски въпрос: възможно ли е да бъдем истински, когато цял живот сме се учили да играем версии на себе си?”, така режисьорката описва премиерния спектакъл.

Той ще се играе в Деня на София - 17 септември, а следващите дати са 18, 19 и 30-и на Камерната сцена.