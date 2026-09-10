Уж фентъзи с домашен котарак, но защо тийнейджърите виждат себе си в него

Ерин Хънтър е общият псевдоним, под който

три писателки създават поредицата,

превърнала се в световен феномен

“Напрегнато приключение с животни като главни герои. Тийнейджърите лесно ще се идентифицират с упоритите усилия на Ръсти да се впише в групата, ще аплодират смелостта му да следва собствените си убеждения и ще се зарадват на възможността да проследят израстването му.” Така световната критика описва поредицата “Котките воини”, превърнала се в световен феномен.

В първата книга - “Дивото зове” (изд. “Хермес”), домашният котарак Ръсти често се припича на слънце, загледан в дебрите отвъд оградата на къщата си. Един ден той се осмелява да навлезе в гората, сякаш призован от древен повик. И там открива неподозиран свят.

От незапомнени времена четири клана диви котки живеят според древни правила. Те са силни, жилави и безмилостно бранят територията си. Но когато хората навлизат все по-навътре в ловните им полета, загадъчният Сенчест клан изневерява на воинския кодекс и заплашва оцеляването на всички.

Тогава водачът на Гръмотевичния клан забелязва любопитния Ръсти и вижда в него изпълнението на пророчество, прошепнато в една звездна нощ: “Само огънят може да спаси нашия клан”. Домашният котарак може да се окаже най-смелият воин от всички тях.

Преди повече от 20 години английското издателство “Харпър Колинс” поръчва на дългогодишната редакторка Виктория Холмс да напише книга за диви котки. Полученият ръкопис е толкова интригуващ, че от издателството решават да превърнат сюжета в поредица от шест книги. Към екипа се присъединяват още две писателки и през 2003 г. под общия псевдоним Ерин Хънтър публикуват “Дивото зове” и така слагат началото на поредицата “Котките воини”.

Днес вече има девет серии от по шест романа, в които героите живеят според древен воински код, поставяйки лоялността и дълга на първо място. Те създават приятелства, влюбват се, съжителстват и се хранят заедно. Но жаждата за власт и предателството са част дори от живота в гората.

Книгите са написани с любов към котките и уважение към природата. Те са преведени на 38 езика и от тях вече са продадени над 90 милиона екземпляра. Поредицата се развива в допълнителни самостоятелни романи, манга, видеоигри и мърчъндайз продукти. В момента китайска продуцентска компания работи по сериал, който ще бъде разпространен от “Дисни” през 2028 г.

