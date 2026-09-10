Съдбата на Буров и дъщеря му след 1944 г.

Баща и дъщеря: Атанас Буров и Недялка (Беба) Бурова. Той - банкер, политик, дипломат, национален бриджор, любимец на красивите жени и на простия народ. Тя - глезлата на семейството, “татковото момченце в дантелена рокличка”. След преврата на Девети септември Буров е осъден на 20 години затвор, а дъщеря му става сътрудник на тайните служби. Той завинаги остава в паметта на народа, а тя - в архивите на Държавна сигурност.

Неда Антонова разказва историята им в книгата “Буров и неговата дъщеря” на издателство “Хермес”.

