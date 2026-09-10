Три пъти опитвали да откраднат сценария за филма “Наследникът” на Денислав Димчев

В лентата играят Башар Рахал, Йоана Буковска, Калин Врачански, Асен Блатечки

Три опита за кражба на сценария бележат “Наследникът: Игри на кръв и слава” - първия пълнометражен филм на популярния влогър Денислав Димчев. Цели три пъти неизвестни лица се опитали да получат достъп до профила на режисьора в Google, където се съхранявали материали, свързани с романа и неговата екранизация. Но така и не успяват да разбият защитата и да разберат повече за лентата.

Тя всъщност е и голямата мечта на Денислав Димчев, който е един от най-известните създатели на съдържание в социалните мрежи в България. Той е

не само режисьор

на лентата, но и

сценарист, и продуцент

заедно с колежката си Яница Михайлова. Правят филма си “Наследникът” след суперуспешния им роман със същото име, което излезе миналата година.

В него Димчев застава на големия екран редом до някои от най-разпознаваемите български актьори - Башар Рахал, Йоана Буковска, Калин Врачански, Асен Блатечки, Китодар Тодоров и Севар Иванов. Роли в лентата имат и същите хора, с които Денислав работи по видеата си в социалните мрежи - Яница Михайлова, Лина Соколова, Даниел Владимиров, Гергана Спиридонова и Христииян Кънев.

Работата по лентата отнема почти четири години. Целият проект включва написването на романа, адаптацията на сценария, кастинга, мащабната предпродукция. Снимките продължили 25 дни на повече от 20 локации, последвани от месеци постпродукция. “В един момент “Наследникът” престана да бъде просто проект, по който работя, и се превърна във всекидневието ми”, казва Димчев.

Лентата разказва историята на интровертния 18-годишнен Виктор Мордем, който е откъснат от човешкия си живот и е хвърлен в древен вампирски култ, където вековни традиции повеляват, че само най-силните оцеляват. Неподготвен и превъзхождан от останалите, той трябва да превъзмогне човечността си и да се отдаде на мрака в новата си реалност.

Влогърът Денислав Димчев СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

Отвъд фантастиката,

авторите влагат много

общочовешки ценности

в историята

Освен битката между доброто и злото, в която Виктор се впуска, той е почти сирак. Отгледан е от чичо си, но разбира, че има още живи роднини в лицето на своя дядо - Анатолий. Точно той е този, който въвлича младежа в древния култ, където ще му се наложи да се бори за живота си и да докаже, че мястото му там е заслужено.

Историята е подходяща за всякакви възрасти и ако обичате романи като “Хари Потър” и “Игрите на глада”, ще ви хареса и “Наследникът”, каза Денислав преди време пред “24 часа”.

Романът, на който е баизран първият му пълнометражен филм, е продаден в над 10 000 копия, а историята се заражда, когато група приятели се събират в хижа близо до София. Тогава те снимат минисериала “Кървава луна”. Постепенно се заговарят за тайни общества. Така се заформя и фантастичният свят на книгата, която днес вече е и филм.

Продукцията се отличава с рядко срещан за българското кино готически стил. В трейлъра се виждат мрачни пространства, магически ритуали и напрегнати сблъсъци.

“Наследникът: Игри на кръв и слава” е най-мащабният проект в кариерата на Димчев досега. Преди това се е занимавал с театър, пеене и танци. През 2017 г. създава канала си The Boxing Antelope. По-късно той издава и няколко песни като “Сафари” и “Писна ми”. Негова е и първата българска хорър поредица “Клетвата”. Лентата му тръгва по кината на 11 септември, петък.