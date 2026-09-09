Импресионизъм от Петя Денева в галерия “Нюанс”

Изложбата представя картини, създадени по време на пътуванията на художничката и рисувани сред природата

Петя Денева представя новата си изложба “На открито/В себе си” в галерия “Нюанс”. Експозицията може да бъде видяна от 9 до 27 септември, а откриването е на 9 септември от 18 часа.

Картините са резултат от творческия експеримент на художничката да напусне ателието и в продължение на няколко месеца да рисува на открито. От март до август 2026 г. тя пътува и работи директно сред природата, като срещата с пейзажа, светлината и хората се превръща в основна част от процеса на създаване на произведенията. “На открито и много в себе си или изцяло скрита в ателието, това беше изборът, който трябваше да направя за тази изложба. Реших да се предизвикам и да изляза”, казва Денева.

В основата на този избор стои дългогодишният ѝ интерес към импресионизма. Още като ученичка тя се увлича по историята на художниците, които посвещават работата си на светлината и непосредственото наблюдение на света. “Още от първите ми запознанства с историята на импресионистите по време на ученическите ми години в мен заживя фантазията за един такъв живот, отдаден на светлината”, разказва тя.

Писаро, Берт Морисо и Сезан са сред художниците, които присъстват в тази ранна нейна представа за живота на твореца. “Представях си, че съм в обувките на Писаро и обикалям в покрайнините на някое малко градче. Представях си, че съм Берт Морисо и подреждам спонтанни натюрморти в градината. Представях си, че съм Сезан и нервно задълбавам в образа до пълно изтощение… Представям си, че вървя по пътя със завършена картина и осмислено време”, спомня си художничката.

Тези ранни впечатления от импресионизма днес намират конкретен израз в начина, по който тя работи. В картините ѝ има ясни препратки към импресионистичната традиция както във визуално, така и във философско отношение. Светлината и впечатлението от видяното са сред основните отправни точки, но пейзажът е пречупен през личното усещане на автора.

Работата на открито променя и отношенията на художничката със самата среда. Тя не наблюдава единствено пейзажа, а се оказва част от него. “На открито общувах не само с пейзажа и малките насекоми, а и с хората, които бяха наоколо. Благодаря на всички, които ми помогнаха”, казва Денева. След края на пътуванията тя се връща в ателието си, където завършва творческия процес. Там създава още произведения, свързани с преживяното през тези месеци.

Петя Денева е родена през 1981 г. в Балчик. През 2006 г. завършва “Живопис” в Националната художествена академия в София. Работи като художник на свободна практика и живее в столицата. От 2010 г. е член на Съюза на българските художници. До момента има 17 самостоятелни изложби и множество участия в проекти в областта на изобразителните изкуства и декорацията.