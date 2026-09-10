Здраве за Милена Милотинова, за да мине през усилената работа, която я чака

Нова програма, различни предавания, денонощни разговори с Европейския съюз за радио и телевизия и месеци, натоварени до краен предел заради голямата “Евровизия” - всичко това се стовари върху крехките рамене на Милена Милотинова, която посреща първия си рожден ден днес като генерален директор на БНТ.

Ще го отбележи в тесен семеен кръг, защото е личен празник, но с мисълта за обществената телевизия. Затова си пожелава здраве, “за да мина през многото работа, която ми предстои в следващата ми лична година”. И късмет, защото искрено вярва в големия успех и високото професионално ниво на БНТ.

От “24 часа” - здраве и вдъхновение!