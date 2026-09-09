Ицко Финци се връща от Венеция, за да чете стихове като баща си

Актьорът Ицко Финци ще изпусне бляскавата церемония за края на Венецианския кинофестивал на 12 септември. Ще трябва да се върне по-рано, за да излезе на сцената пред любимата си публика и да представи новата си книга “В София, каквато беше”. В стила на Финци това няма да бъде просто премиера на ново издание, а цял спектакъл, в който 93-годишният актьор ще рецитира и стихове от Едгар Алън По, но ще ги представи по начина, по който ги е чувал навремето от своя баща.

Книгата не е само с истории и спомени, а и с много любопитни фотографии. Както я описва авторът, в нея има двама главни герои: самия Ицко Финци и София - града, в който той изпитва всичко – любов, симпатия, разочарование, тъга. Тази своя черно-бяла снимка, на която е с колело сред софийските трамваи, Ицко Финци избира да е на корицата на новата му книга. СНИМКИ: ЛИЧЕН АРХИВ И “24 ЧАСА”

Публиката не само ще слуша историите на актьора, а ще може и свободно да разговаря с него и да задава въпроси. Ицко Финци ще прочете два кратки разказа, които е написал само часове след като книгата вече била предадена за печат. Представянето е на 12 септември от 11 часа в Малък градски театър “Зад канала”.

Тези дни актьорът е във Венеция със съпругата си - режисьорката, сценаристка и лектор по история на изкуствата доц. д-р Лиза Боева. Поводът за пътуването им е 83-ият международен филмов фестивал. Като утвърден кинотворец и член на Европейската филмова академия, а от тази година в журито на престижните венециански награди “Златен глобус”, Лиза Боева следи изключително богатата селекция на форума.

