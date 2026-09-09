Цветан Недялков и Свилен от “Остава” част от масово свирене на китара до НДК

И двамата талантливи музиканти ще са част от тазгодишното издание на Sofia Guitar Fest и ще изнесат свои майсторски класове. Накрая заедно с всички желаещи ще направят масово свирене на китари на хитове като “Шоколад” на “Остава”, “Може би” на “Сигнал”, Come As You Are на Nirvana и Shape of You на Ед Шийран. Фестивалът ще е от 18 до 20 септември в парка до НДК.