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Импресионизъм от Петя Денева в галерия “Нюанс”

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Цветан Недялков и Свилен от “Остава” част от масово свирене на китара до НДК

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И двамата талантливи музиканти ще са част от тазгодишното издание на Sofia Guitar Fest и ще изнесат свои майсторски класове. Накрая заедно с всички желаещи ще направят масово свирене на китари на хитове като “Шоколад” на “Остава”, “Може би” на “Сигнал”, Come As You Are на Nirvana и Shape of You на Ед Шийран. Фестивалът ще е от 18 до 20 септември в парка до НДК.

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