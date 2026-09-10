Роби Уилямс идва в Пловдив за Phillgood през 2027 г.

"Намеренията ни са да развием Гребната база като постоянна зона за фестивали", каза Костадин Димитров

Philgood това лято е донесъл около 2 млн. евро директен приход на Пловдив

Английският певец Роби Уилямс идва за първи път в Пловдив за фестивала Phillgood догодина. Той ще е част от програмата през първия ден от събитието.

Това съобщи изпълнителният директор на "Фест тийм" Стефан Еленков и градоначалникът Костадин Димитров. Мероприятието ще бъде три дни - на 16,17 и 18 юли 2027 г. отново на Гребната база.

Очаква се октомври т.г. да бъдат обявени и другите изпълнители, които ще вземат участие.

"Роби Уилямс поиска сам да дойде в Пловдив, тъй като с екипа му са припознали нашето гостоприемство. Имаше много разговори относно хонорара му, но те направиха компромиси, ние също", каза Стефан Еленков. По думите му артист на такова ниво да се върне отново в България след 2 години е признание за нивото на фестивалите в Пловдив. Той направи грандиозен концерт през 2025 г. на стадион "Васил Левски".

По данни на Еленков фестивалът Philgood това лято е донесъл около 2 млн. евро директен приход на Пловдив. "25% от посетителите бяха чужденци, а 74% са нощували в града. 60 000 души са присъствали на фестивала, а 62% са гостите от София", добави Еленков. Посетители е имало от Япония и Мексико.

Пловдивчани все още не разпознават Phillgood и Hills of Rock като "техния фестивал", тъй като само 12% са посетили събитията това лято.

"Търсим силни изпълнители, за да направим преживяването на пловдивчани и гости на града още по-запомнящо се. Намеренията ни са да развием Гребната база като постоянна зона за фестивали. Всяка година се опитваме да направим пространството по-привлекателно", заяви градоначалникът Димитров. По думите му Пловдив се оформя като града с най-много културни събития.

"80% от събитийната програма на града за 2027 г. ще бъде готова до края на октомври", допълни зам.-кметът по култура Пламен Панов.

Финансирането на фестивалите идва от приходи от билети, спонсори и общината. "Все още не е ясно колко пари ще отпусне местната власт, тъй като не е приет бюджетът, но вече имаме партньори и спонсори", обобщи Стефан Еленков.