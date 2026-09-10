България и Армения за първи път танцуват заедно на Античния театър в Пловдив

На 13 септември 2026 г. Античният театър в Пловдив ще се превърне в сцена на забележителна среща между две древни култури. Мащабният спектакъл "Два дома – Българо-арменски културен мост" ще събере за първи път на една сцена държавния танцов ансамбъл на Армения и фолклорен ансамбъл "Тракия".

За първи път в България държавният танцов ансамбъл на Армения ще представи пред българската публика богатството и силата на арменското танцово и музикално наследство. До него ще застанат танцьорите, музикантите и певците на фолклорен ансамбъл "Тракия" – един от най-емблематичните пазители и посланици на българския фолклор.

100 изпълнители. Два народа. Две култури. Една сцена Музика, танц, костюми и традиции ще се срещнат в спектакъл, създаден като културен мост между България и Армения – две страни с древна история, богато културно наследство и дългогодишни връзки на приятелство.

Събитието е кулминация в честванията на 120-годишнината на общоарменския благотворителен съюз "Парекордзаган" (AGBU) – най-голямата арменска благотворителна организация в света, основана през 1906 г.

Проектът носи и важна кауза – средствата ще бъдат насочени към подпомагане участието на деца и младежи в културни и образователни програми в България и Армения. Така всяко закупено място в Античния театър е не само среща с изкуството, но и подкрепа за следващото поколение.

Спектакълът ще бъде професионално заснет и съхранен в официалната платформа twohomes.bg, за да остане трайно свидетелство за тази историческа среща между българската и арменската култура.

Държавен фолклорен ансамбъл "Тракия"

Вече половин век фолклорен ансамбъл "Тракия" е символ на професионализъм, иновация и дълбока почит към народните традиции. Създаден през 1974 г. в сърцето на Пловдив, ансамбълът се утвърждава като уникално българско постижение в световната сценична култура.

Основите на "Тракия" са положени от проф. Кирил Дженев, чийто новаторски почерк определя творческия облик на състава. През годините ансамбълът се развива с участието на най-големите автори в областта на фолклора, като и до днес неговият неувяхващ заряд се поддържа от таланта и енергията на неговите изпълнители.

Спектаклите на ансамбъла излизат извън рамките на традиционния концерт. Те са мост между дълбоките корени на обредите и легендите и съвременното изкуство. "Тракия" представя по блестящ начин огромното фолклорно богатство на България от всички етнографски области, превръщайки всеки танц и песен в магическо преживяване.

С история от хиляди концерти в България и в над 60 страни по света ансамбълът е доказан посланик на българската култура. През годините "Тракия" реализира мащабни творчески проекти и съвместни концерти с оркестъра за народна музика на БНР, представителния гвардейски духов оркестър към Националната гвардейска част, водещи национални и международни състави, сред които и настоящото вълнуващо партньорство с Държавния танцов ансамбъл на Армения.

Творчески екип: проф. д-р Даниела Дженева (главен художествен ръководител), доц. д-р Димо Енев (главен балетмайстор, Цонка Димитрова (диригент на хора), Николай Паскалев (диригент на оркестъра).

Държавен танцов ансамбъл на Армения "Бари Бедаган"

Ансамбълът е създаден на 15 ноември 1958 г. по инициатива на Геворг Асатурян, балетмайстора Едуард Манукян и композитора Хачатур Аветисян. Неговата основна мисия е да съхранява вековното наследство и традициите на арменските народни танци и да ги предава на следващите поколения.

През 1968 г. художествен ръководител и главен балетмайстор става народният артист на Армения Вануш Ханамирян. По време на неговото ръководство са създадени около 120 танцови постановки, сред които "Сардарабат", "Узундара", "Лезгинка", "Караван", "Макове", "Танц от Вахаршапат" и поредица етнографски танци от Сасун.

Сред най-изявените изпълнители, свързани с ансамбъла, са Рашид Карапетян, Земфира Йерицян, Аида Арутюнян, Харутюн Карапетян, Алберт Кизирян, Софи Девоян, Сурен Чанчурян, Гафик Карапетян, Сърбуи Бабаян и много други.

След 1990 г. ансамбълът продължава да се развива под ръководството на редица изтъкнати арменски хореографи и танцьори. Важна роля има Гагик Карапетян като художествен ръководител, а Асатур Карапетян като главен балетмайстор в периода 2007–2023 г.

През тези години са създадени нови постановки като "Зартонк", "Арцах", "Кочари", "Раждането на Вахагн", "Саят-Нова", "Муш" и други.

През 1976 г. ансамбълът получава Държавната награда на Армения, а през 1978 г. е удостоен със званието "Заслужил колектив на Армения".

През 2022 г. ансамбълът е включен в Националния център за народна музика и танци. От 1999 г. музикалният отдел се ръководи от композитора Хайк Григорян. През 2024 г. за художествен ръководител и главен балетмайстор е назначен Гагик Карапетян, а от 2025 г. ръководител на танцовата трупа е хореографът Армен Григорян.