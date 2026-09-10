Драматичният театър в Търговище открива новия сезон с пиеса на авторка от Северна Македония

Драматиченият театър в Търговище открива новия сезон с премиерата на пиесата на авторката от Северна Македония Биляна Крайчевска "Къде е жена ти, когато я няма" - спектакъл за любовта, близостта, сексуалността, семейството, родителството, кариерата и самотата. Текстът е написан специално за трупата от Търговище. Постановката е част от програмната концепция на Драматичен театър – Търговище за представяне на съвременна балканска драматургия.

Премиерното представление е на 17 септември от 19:00 часа на голямата сцена.

На нея Мая Бежанска ще си партнира с артистите от трупата на театъра Грета Неделчева и Ивана Стоянова, както и с Лаура Апостолова и Михаил Треилов, за които спектакълът е професионален дебют.

В центъра на историята са няколко непознати жени, които се срещат в терапевтична група. Различните им характери, житейски ситуации и представи за любовта и близостта постепенно ги въвличат в поредица от комични, болезнени и неочаквани ситуации. Разговорът за другия се превръща и в разговор със самия себе си – за страховете, желанията и трудността да бъдем честни с хората, които са най-близо до нас.

Репетициите започнаха през юни под работното заглавие „Хормони". Днес спектакълът вече има своето окончателно име и е готов за срещата си с публиката, казват от театъра.

Постановката е на София Ристевска, а сценографията и костюмите са на Кънчо Касабов.