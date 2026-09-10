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Актриса от Кукления театър в Търговище с награда от международен фестивал в Черна гора

Ваньо Стоилов

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Актьорите от Търговище на фестивалната сцена в Подгорица. Снимка: Държавен куклен театър - Търговище

Виолетка Антонова бе отличена с награда за актьорско майсторство от XIII Международен куклен фестивал в Подгорица, Черна гора. Наградата е за ролята ѝ в спектакъла „Приключения с Карлсон" по Астрид Линдгрен, представен на фестивала от трупа на Кукления театър в Търговище.

В момента Виолетка Антонова съчетава актьорската си работа с временното ръководство на Държавен куклен театър – Търговище.

Виолетка Антонова Снимка: Държавен куклен театър в Търговище
Виолетка Антонова Снимка: Държавен куклен театър в Търговище

"Тази награда е признание за абсолютно всеки от нас. Театърът е колективно изкуство и успехът е плод на труда на целия екип. Благодарна съм на всеки един от колегите за сърцето, което влага в работата си - както на актьорите, така и на хората зад кулисите", сподели Виолетка Антонова и добави, че на сцената в Подгорица за пореден път се е уверила как детския смях звучи еднакво на всеки език.

Търговищката трупа представи "Приключения с Карлсон" на 4 септември в Културно-информационния център "Будо Томович" в Подгорица. Постановката е на режисьора Веселин Бойдев, сценографията е на Христина Младенович-Храстчето, а музиката - на Давид Кокончев. На сцената, наред с Виолетка Антонова, участват актьорите Петър Дичков, Микаела Кюркчиева и Калин Колев.

Актьорите от Търговище в Подгорица Снимка: Държавен куклен театър в Търговище
Актьорите от Търговище в Подгорица Снимка: Държавен куклен театър в Търговище

Българското участие бе оценено от международно професионално жури с председател черногорския актьор Сейфо Сеферович в конкуренция със състави от още пет държави - Бразилия, Северна Македония, Италия, Сърбия и Черна гора.

XIII Международен куклен фестивал се проведе от 3 до 5 септември в рамките на "Подгоришко културно лято" с представления в Подгорица, Зета, Тузи, Бар и Тиват. Организатор на форума бе Детският артистичен център на Черна гора.

Актьорите от Търговище на фестивалната сцена в Подгорица. Снимка: Държавен куклен театър - Търговище
Виолетка Антонова Снимка: Държавен куклен театър в Търговище
Актьорите от Търговище в Подгорица Снимка: Държавен куклен театър в Търговище

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