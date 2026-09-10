Едно вълшебно коледно приключение със Зайчето Питър

Три месеца преди любимия зимен празник на всяко дете Зайчето Питър – любим герой от историите на Биатрикс Потър – се завръща в луксозна тактилна книжа – „Снежната Коледа и Питър" (от "Книгата"). Историята започва на Бъдни вечер, когато Зайчето Питър няма търпение да се наслади на радостите на зимния си горски дом! Тактилните елементи на всяка страница ще помогнат на Питър да се завие топло в пухкав шал, да поиграе в мекия сняг, да погали пухкава опашка и да се възхити на блестящата коледна елха заедно със своите приятели. С красивите си, детайлни илюстрации, дело на Елинор Тейлър, тази книжка е перфектният празничен подарък за деца до 3–5 години.

Тактилните книжки са толкова ценни, защото превръщат четенето в сетивно преживяване, което помага на децата да развиват сетивното възприятие чрез различни текстури, да усъвършенстват фината моторика и координацията „око–ръка", обогатяват речта и познавателните умения, докато свързват думи, изображения и усещания, насърчават любопитството и самостоятелното изследване, изграждат положителна и забавна връзка с книгите и четенето. А най-хубавото? Ученето се случва естествено – чрез игра, докосване и споделени моменти с родителите.

Биатрикс Потър (1866–1943) е английска писателка, художничка и илюстраторка, известна най-вече с детските си книги за животни. Тя е родена в Лондон и още от малка обичала да рисува и да наблюдава природата. Най-известната й книга е „Приказка за Зайчето Питър", публикувана през 1902 г. Нейните истории са популярни и днес, а илюстрациите й на животни се превръщат в характерна част от детската литература. Освен като писателка, Потър е известна и със стремежа си към опазването на английската природа.

Само до неделя в рамките на Алея на книгата книжката ще е с 20% отстъпка от коричната цена, на шатра 10, издателство „Книгата".

„Снежната Коледа и Питър"

Цена 13.50 евро