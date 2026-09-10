ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Поля Станчева, била два пъти шеф на БНР, е новият ...

Времето София 30° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23538205 www.24chasa.bg

Едно вълшебно коледно приключение със Зайчето Питър

1520
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

Три месеца преди любимия зимен празник на всяко дете Зайчето Питър – любим герой от историите на Биатрикс Потър – се завръща в луксозна тактилна книжа – „Снежната Коледа и Питър" (от "Книгата"). Историята започва на Бъдни вечер, когато Зайчето Питър няма търпение да се наслади на радостите на зимния си горски дом! Тактилните елементи на всяка страница ще помогнат на Питър да се завие топло в пухкав шал, да поиграе в мекия сняг, да погали пухкава опашка и да се възхити на блестящата коледна елха заедно със своите приятели. С красивите си, детайлни илюстрации, дело на Елинор Тейлър, тази книжка е перфектният празничен подарък за деца до 3–5 години.

Тактилните книжки са толкова ценни, защото превръщат четенето в сетивно преживяване, което помага на децата да развиват сетивното възприятие чрез различни текстури, да усъвършенстват фината моторика и координацията „око–ръка", обогатяват речта и познавателните умения, докато свързват думи, изображения и усещания, насърчават любопитството и самостоятелното изследване, изграждат положителна и забавна връзка с книгите и четенето. А най-хубавото? Ученето се случва естествено – чрез игра, докосване и споделени моменти с родителите.

Биатрикс Потър (1866–1943) е английска писателка, художничка и илюстраторка, известна най-вече с детските си книги за животни. Тя е родена в Лондон и още от малка обичала да рисува и да наблюдава природата. Най-известната й книга е „Приказка за Зайчето Питър", публикувана през 1902 г. Нейните истории са популярни и днес, а илюстрациите й на животни се превръщат в характерна част от детската литература. Освен като писателка, Потър е известна и със стремежа си към опазването на английската природа.

Само до неделя в рамките на Алея на книгата книжката ще е с 20% отстъпка от коричната цена, на шатра 10, издателство „Книгата".

„Снежната Коледа и Питър"

Цена 13.50 евро

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Култура

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Соларните системи могат да намалят сметките за ток - вижте как (Видео)