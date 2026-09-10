Поля Станчева, била два пъти шеф на БНР, е новият директор на културния ни институт в Лондон

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Поля Станчева е избрана за директор на Българския културен институт в Лондон, съобщи Министерството на културата на сайта си. На второ място в конкурса е класирана Искра Ангелова, а на трето - Миглена Рогачева-Велева.

Конкурсът бе обявен през януари тази година, като позицията е с 4-годишен мандат.

Директор на Българския културен институт в Лондон от основаването му през 2011 г. бе Светла Дионисиева. Тя е завършила драматична режисура в Прага и актьорско майсторство в НАТФИЗ.

Поля Станчева е била два пъти шеф на Българското национално радио. Тя е родена на 22 юли 1957 г. През 1982 г. завършва лингвистика с английски, руски и шведски език. От 1983 до 1987 г. работи в БНР) като сътрудник в Младежката редакция.

От 1987 до 1991 г. е редовен аспирант и асистент в Софийския университет. През 1991 г. защитава докторска дисертация в областта на електронните медии на тема „Езикът на радиото и телевизията в периода на преход“, година по-късно издава книгата „Демократизация и интелектуализация на електронните медии“.

Тя специализира телевизионна журналистика в Би Би Си през 1993 г., а след това и публична администрация в Университета на Лайден, Нидерландия.

От 1993 до 1997 г. работи като журналист в Българската национална телевизия (БНТ), в направление „Новини и публицистични предавания“, след това е начело на дирекция „Връзки с обществеността и медиите“ на 38-ото Народно събрание.

Става програмен директор на БНР на 13 септември 2000 г., а на 28 май 2001 г. е избрана за генерален директор на общественото радио. Мандатът й е тригодишен мандат. През юни 2004 г. е избрана за втори мандат начело на радиото. Заема поста до 29 май 2007 г.

Станчева е била общински съветник в София от 2007 до 2011 г.

През 2020 г. отново заема поста програмен директор на БНР.

Поля Станчева е автор на документални филми, сред които „10 януари“, „От града към света“, „България и Международният валутен фонд“, „И стигнаха до края на света“ и др.