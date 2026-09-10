Христо Шопов излиза на сцената в Хасково – сестра му Лиза го режисира в “Щастието”

Големият актьор Христо Шопов се завръща на театралната сцена. Изкуши го и текстът на романтичната комедия “Щастието”, но и режисьорът, с когото ще работи по нея - сестра му Лиза Шопова. Макар да завършва като него актьорско майсторство и да се изявява като актриса, тя се доказа и като талантлив драматург, и като режисьор. Двамата с Христо са работили вече заедно по постановки като “Всичко или нищо”, “Трима мъже и една Маргарита”, “Тест”, “Не е за телефон” и “Не бях аз”.

Преди три дни те направиха първата си репетиция на сцената в Хасковския театър на “Щастието”. С тях бе и младата актриса Иванка Шекерова, която ще изпълни главната женска роля. Пиесата разглежда темата за любовта “на втори поглед” и дали щастието е възможно, когато хората вече имат натрупан житейски багаж и минало, дали зрелостта ни прави по-толерантни, или по-непреклонни и дали страхът от самотата е добър съветник в любовта. Премиерата е насрочена за 18 октомври.

